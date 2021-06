Thứ bị ngư dân vứt gầm giường 10 năm... không ngờ là báu vật

Một ngư dân Philippines giấu tên tìm thấу khối ngọc trai nặng 34kg cách đây 10 năm ở vùng biển ngoài khơi đảo Palawan và cất trong nhà để lấу may mà không hề biết về giá trị củɑ nó. Anh cũng thừa nhận mình không nhận thức được ý nghĩa hoặc giá trị kếch xù của viên ngọc trai khổng lồ, cho đến khi anh đưa nó cho một hướng dẫn viên du lịch trên đảo Palawan, Gizmodo. Các nhà chức trách Philippines cho biết, với trọng lượng khổng lồ lên tới 34kg, viên ngọc trai này có thể giữ kỷ lục về viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện. Khối ngọc trai trên có bề ngang 30cm, dài 67cm, lớn gấp 5 lần viên ngọc trai Allah hiện đang giữ kỷ lục thế giới với trọng lượng 6,4 kg và có giá trị lên đến 35 triệu USD, cũng được tìm thấy trên hòn đảo Palawan tại Philippines vào năm 1934. Hình dạng của viên ngọc trai đắt nhất thế giới khá đặc biệt tựa như não người. Nhiều người cho rằng, viên ngọc trai được phát hiện xung quanh vùng biển Palawan, Philippines, bên trong một con trai khổng lồ. Loại trai khổng lồ đang bị đe dọa tuyệt chủng này có nguồn gốc từ vùng nước ấm của Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đồng thời thường có thể dài tới 1,2m. Ngọc trai hay còn được biết đến với tên gọi trân châu là một vật hình cầu được tạo ra từ một cơ thể sống của loại nhuyễn thể như con trai. Ngọc trai được sử dụng phổ biến trong trang sức hoặc cũng có thể tán thành bột để làm mỹ phẩm. Ngọc trai được coi là báu vật, khái thác trong tự nhiên hoặc nuôi cấy để làm đồ trang sức. Trong Đông Y, nó còn được sử dụng làm thuốc do có tính bình, vị hơi ngọt, có tác dụng an thần, chữa kinh phong, giải độc, tan màn mây ở mắt, ù tai, chóng mặt … Ngọc trai được hình thành khi một vật thể bên ngoài xâm nhập vào bên trong cơ thể con trai hoặc con hàu. Con vật sẽ phủ lên vật thể một lớp gọi là xà cừ, qua thời gian, các lớp của xà cừ sẽ dày lên và tạo thành viên ngọc trai. Ngọc trai được tạo thành từ canxi cacbonat (chủ yếu là Aragonit), có cấu trúc tinh thể hình thoi. Điều này làm cho Ngọc trai hình thành các lớp đồng tâm, dẫn đến hình ảnh viên ngọc độc đáo mà chúng ta thường thấy. Ngọc nước mặn có màu sắc, hình dáng tự nhiên không qua xử lý, mài dũa và mang đặc tính riêng về màu sắc và kích thước vượt trội so với ngọc nước ngọt. Từ lâu, ngọc trai đã được mệnh danh là nữ hoàng của các loại đá quý. Chúng là một trong những loại đá quý sớm nhất từng được phát hiện, và được cho là đã được tôn kính và buôn bán cách đây 6.000 năm. Mời các bạn xem video: Những Hiện Tượng Thiên Nhiên Kỳ Lạ Và Độc Đáo Trên Thế Giới. Nguồn: Chuyện lạ VN&TG

