Kiểu sinh sản đặc dị của con vật đâu cũng gặp ở Việt Nam

Sinh sống trong đất ở hầu khắp các vùng canh tác nông nghiệp trên thế giới, giun đất là một loài động vật thuộc ngành Giun đốt (Annelida) rất quen thuộc với con người. Cơ thể giun đất dài 15-25 cm, được chia thành nhiều đốt, có cấu tạo thích nghi với cuộc sống di chuyển trong đất. Da chúng luôn trơn ẩm do có tế bào tiết chất nhày, vừa giúp di chuyển dễ dàng trong lòng đất vừa tăng cường khả năng hô hấp qua da. Là động vật lưỡng tính, mỗi con giun đất sở hữu cả cơ quan sinh sản đực và cái. Do hai cơ quan này không chín đồng bộ trên từng cá thể giun nên chúng vẫn cần có sự thụ tinh chéo với nhau. Khi ghép đôi, hai giun đất sẽ trao đổi tinh dịch với nhau và tạo kén. Kén là thành đai bong ra, tuột về phía trước, nhận trứng non và tinh dịch trên đường đi. Khi hội đủ những điều kiện thuận lợi, trứng trong kén sẽ nở thành một tập đoàn giun con. Ngoài cách sinh sản hữu tính, giun đất còn có thể gia tăng số lượng bằng cách sinh sản vô tính. Nếu một con giun đất bị cắt làm nhiều phần, mỗi phần sẽ tái sinh các bộ phận bị mất để trở thành một cá thế mới. Đối với nhà nông, giun đất là một động vật có ích vì chúng làm cho đất tơi xốp, tăng lượng mòn, nước, các loại muối cho cây. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

