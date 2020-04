Nhiều cái chết bớt ngờ của con người đến từ những loài vật... hiền lành

Gấu Bắc Cực là loài động vật thịt nặng nhất và dễ tiếp cận nhất trên hành tinh nhờ vẻ ngoài to xác nhưng trông khá hiền lành. Tuy nhiên, loài gấu này chưa bao giờ sợ con người, thậm chí có thể đánh hơi mùi...thịt người ở khoảng cách 36km và lặng lẽ tấn công. Trung bình mỗi năm có một người phải bỏ mang vì loài vật này. Con số này ngày càng tăng dần do môi trường sống cũng như nguồn thức ăn của loài vật này đang dần bị thu hẹp. Hổ, báo hoa mai là loài động vật sống về đêm, nhưng đôi khi sẽ có một vài cá thể "bị nghiện" mùi vị của con người. Tại Ấn Độ, đã từng có vụ việc hổ giết chết vài trăm người. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng những con hươu, nai hiền lành và tưởng chừng như vô hại lại là loài động vật mang đến cho con người nhiều cái chết nhất. Trên thực tế, có khoảng 130 người tử vong mỗi năm do chúng sang đường đột ngột và gây tai nạn cho những chiếc ô tô không kịp phản ứng. Trâu châu Phi nổi tiếng với cặp sừng "khủng", mặc dù là loài ăn cỏ nhưng chúng cũng chẳng ưa con người. Mỗi năm có khoảng 250 người thiệt mạng do bị tấn công bởi những con trâu tính cách điên loạn và khó lường. Là một kẻ săn mồi máu lạnh trong thế giới tự nhiên, sư tử không bỏ qua con mồi nào, thậm chỉ là con người. Đây là loài động vật đem đến nhiều cái chết nhất cho con người, ước tính tại châu Phi là khoảng 300 người mỗi năm. Cá sấu sông Nile khổng lồ chủ yếu ăn linh dương, ngựa vằn, trâu,...nhưng đôi khi tấn công cả con người. Hàm răng sắc nhọn của loài cá sấu này có thể hạ gục hàng ngàn người mỗi năm. Hà mã là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất, thường ăn cỏ. Loài vật sở hữu cái miệng lớn nhất trên hành tinh mỗi năm giết chết khoảng 500 - gần 3.000 người. Nọc rắn là một trong số những chất cực độc, có thể giết người chỉ trong vài giây. Chắc hẳn con người gây thù hấn với loài rắn quá nhiều, ít nhất 50.000 người bỏ mạng vì bị rắn cắn. Đa phần những con voi có vẻ ngoài to lớn nhưng khá hiền lành, tuy nhiên đó là voi đã được thuần hóa. Không ít con voi trong tự nhiên tỏ vẻ hung dữ khi trông thấy con người, bởi vậy đã có đến vài trăm người thiệt mạng vì loài thú này. Muỗi mang tới cho con người nhiều cái chết nhất khi reo rắc vô số mầm bệnh như bệnh số rét, sống vàng da, sốt xuất huyết, West Nile, Zika hay thậm chí là cả HIV. Các nhà nghiên cứu cho rằng gần một nửa trong số 108 tỷ người từng sống trong khoảng 200.000 năm trên toàn thế giới đã chết vì loài vật nhỏ bé này. Một trong số những "loài" gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với con người chính là...con người. Hại lẫn nhau, tai nạn giao thông, tấn công khủng bố, chiến tranh ... hơn 400.000 người chết mỗi năm vì "loài động vật cấp cao" này. 10 Loài Động Vật Nguy Hiểm Nhất Hiện Nay | Top Bí Ẩn. Nguồn: Youtube

