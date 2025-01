Xuất hiện mánh khóe chiếm tài khoản, Hiếu PC bóc mẽ “cú lừa thế kỷ”

Những ngày cận Tết, nhiều người nhận được cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa và yêu cầu làm theo hướng dẫn để cấp lại mật khẩu. Nhiều người lơ là cảnh giác đã bị kẻ gian lừa đảo, đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Gần đây, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo hình thức lừa đảo mới liên quan đến chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay, các đối tượng lừa đảo dễ dàng biết số tài khoản ngân hàng của người dân và cố tình đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần để làm khóa tài khoản.

Khi có được số tài khoản người dùng, kẻ gian liên tục đăng nhập khiến tài khoản ngân hàng bị tạm khóa để tiến hành lừa đảo. Ảnh: Tuệ Minh

Sau đó, kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện báo tài khoản của nạn nhân bị khóa và yêu cầu người dân thực hiện các bước mở lại tài khoản qua một liên kết (link) mà chúng gửi. Sau khi nạn nhân làm theo hướng dẫn này, kẻ gian chiếm đoạt tài khoản và rút hết tiền trong tài khoản.

Tài khoản Nguyễn Bích Nhung kể, mới đây, chị nhận được một cuộc gọi tự xưng nhân viên Tổng đài 24/7 của VietinBank, thông báo tài khoản của chị đã bị khóa và yêu cầu làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản.

Ban đầu, chị Nhung có chút nghi ngờ là điện thoại lừa đảo , nhưng sau khi nhân viên này đọc đúng số tài khoản và đúng ngân hàng nên chị tắt máy và thực hiện kiểm tra lại app tài khoản thì phát hiện đúng là tài khoản của mình bị khoá thật.

Nghĩ cuộc gọi trước đúng là của nhân viên ngân hàng nên chị gọi lại số điện thoại đó để nghe hướng dẫn. Sau khi truy cập link và làm theo hướng dẫn của đối tượng, chị nhận được tin nhắn SMS của VietinBank, thông báo đổi mật khẩu. Sau đó, đối tượng yêu cầu cung cấp số điện thoại và xác thực căn cước công dân.

"Rất may, đến bước này, tôi đã kịp thời dừng lại, do nhớ rằng trước đó đã đọc được thông tin ngân hàng cảnh báo không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Đồng thời, tôi vào website chính thức của VietinBank để lấy số tổng đài thì được cho biết tài khoản bị khoá do đăng nhập sai mật khẩu quá nhiều và được nhân viên ngân hàng thực hiện cấp lại mật khẩu mới", chị Nhung cho hay.

Không may mắn như chị Nhung, chị Thuý Nga vừa bị lừa đảo mất hết tiền trong tài khoản cũng bằng phương thức trên. Tuy nhiên, trong tài khoản ngân hàng của chị Nga lúc đó chỉ có một số tiền rất nhỏ.

Tài khoản chị Thúy Nga chia sẽ trong chớp mắt bị kẻ gian chuyển về không. Ảnh nhân vật cung cấp

"Tài khoản của tôi chỉ có 300.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt xong, đối tượng còn gọi lại đề nghị tôi chuyển thêm 2 triệu để mở tài khoản, nhưng ngay lập tức phát hiện ra mình đã bị lừa nên tôi tắt điện thoại và gọi đến số tổng đài để nhờ hỗ trợ", chị Nga nói.

Chuyên gia Hiếu PC vạch trần "cú lừa thế kỷ"