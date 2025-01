Ngưỡng mộ top game thủ giàu nhất thế giới, có một người gốc Việt

1.Johan “N0tail” Sundstein (Đan Mạch): Theo thống kê của Esports Earning, game thủ N0tail dẫn đầu bảng xếp hạng những người kiếm nhiều tiền nhất trong trò chơi thể thao điện tử. Anh là đội trưởng Team OG, vô địch The International 2 lần và 4 Major, kiếm gần 7,2 triệu USD. (Ảnh: Wikipedia) 2. Jesse “JerAx” Vainikka (Phần Lan): Cựu thành viên Team OG, 2 lần vô địch TI, thu nhập gần 6,5 triệu USD.(Ảnh: Liquipedia) 3. Anathan “ana” Pham (Úc, gốc Việt): Thành viên Team OG, vô địch TI 2018 và 2019, thu nhập hơn 6 triệu USD, được vinh danh trong Forbes 30 Under 30 Châu Á.(Ảnh: Liquipedia) 4. Sébastien “Ceb” Debs (Pháp): Game thủ và huấn luyện viên Team OG, 2 lần vô địch TI, kiếm gần 5,9 triệu USD. (Ảnh: Liquipedia) 5. Topias “Topson” Taavitsainen (Phần Lan): Thành viên Team OG, vô địch TI 2018 và 2019, thu nhập gần 5,7 triệu USD, từng là MVP. (Ảnh: ONE Esports). 6. Kuro “Kuroky” Takhasomi (Đức, gốc Iran): Đội trưởng Team Liquid, vô địch TI7, tham dự 9 kỳ TI liên tiếp, thu nhập gần 5,3 triệu USD. (Ảnh: Liquipedia) 7. Amer “Miracle-” Al-Barkawi (Jordan): Thành viên Team Nigma, vô địch TI7, nằm trong top người chơi solo mid xuất sắc nhất, thu nhập gần 4,9 triệu USD. (Ảnh: Liquipedia) 8. Lasse “Matumbaman” Urpalainen (Phần Lan): Thành viên Team Liquid, vô địch TI7, đã giải nghệ, tài sản gần 4,9 triệu USD. (Ảnh: ONE Esports) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

1.Johan “N0tail” Sundstein (Đan Mạch): Theo thống kê của Esports Earning, game thủ N0tail dẫn đầu bảng xếp hạng những người kiếm nhiều tiền nhất trong trò chơi thể thao điện tử . Anh là đội trưởng Team OG, vô địch The International 2 lần và 4 Major, kiếm gần 7,2 triệu USD. (Ảnh: Wikipedia) 2. Jesse “JerAx” Vainikka (Phần Lan): Cựu thành viên Team OG, 2 lần vô địch TI, thu nhập gần 6,5 triệu USD.(Ảnh: Liquipedia) 3. Anathan “ana” Pham (Úc, gốc Việt): Thành viên Team OG, vô địch TI 2018 và 2019, thu nhập hơn 6 triệu USD, được vinh danh trong Forbes 30 Under 30 Châu Á.(Ảnh: Liquipedia) 4. Sébastien “Ceb” Debs (Pháp): Game thủ và huấn luyện viên Team OG, 2 lần vô địch TI, kiếm gần 5,9 triệu USD. (Ảnh: Liquipedia) 5. Topias “Topson” Taavitsainen (Phần Lan): Thành viên Team OG, vô địch TI 2018 và 2019, thu nhập gần 5,7 triệu USD, từng là MVP. (Ảnh: ONE Esports). 6. Kuro “Kuroky” Takhasomi (Đức, gốc Iran): Đội trưởng Team Liquid, vô địch TI7, tham dự 9 kỳ TI liên tiếp, thu nhập gần 5,3 triệu USD. (Ảnh: Liquipedia) 7. Amer “Miracle-” Al-Barkawi (Jordan): Thành viên Team Nigma, vô địch TI7, nằm trong top người chơi solo mid xuất sắc nhất, thu nhập gần 4,9 triệu USD. (Ảnh: Liquipedia) 8. Lasse “Matumbaman” Urpalainen (Phần Lan): Thành viên Team Liquid, vô địch TI7, đã giải nghệ, tài sản gần 4,9 triệu USD. (Ảnh: ONE Esports) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.