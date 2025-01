Tiết lộ sốc về loài hổ có túi tuyệt chủng cách đây 90 năm

1. Không phải loài hổ thực sự. Hổ Tasmania không liên quan đến loài hổ. Nó là một loài thú có túi, giống như kangaroo và koala, và có tên gọi như vậy vì bộ lông vằn giống hổ. Ảnh: Pinterest. 2. Tên khoa học. Tên khoa học của loài này là Thylacinus cynocephalus, có nghĩa là "đầu chó có túi" vì hình dáng của nó giống một con chó với chiếc túi ở bụng. Ảnh: Pinterest. 3. Kích thước cơ thể. Hổ Tasmania có chiều dài cơ thể khoảng 1-1,3 mét (không tính đuôi) và nặng từ 15-30 kg, với phần đuôi dài thêm khoảng 50-65 cm. Ảnh: Pinterest. 4. Túi ở cả hai giới. Cả con đực và con cái đều có túi bụng, điều hiếm thấy ở các loài thú có túi. Túi của con cái dùng để bảo vệ con non, trong khi túi của con đực bảo vệ cơ quan sinh sản. Ảnh: Pinterest. 5. Thói quen hoạt động về đêm. Hổ Tasmania là loài hoạt động chủ yếu về đêm và lúc chạng vạng, săn mồi trong bóng tối. Ảnh: Pinterest. 6. Kỹ năng săn mồi. Là động vật ăn thịt, hổ Tasmania săn các loài động vật nhỏ như kangaroo, chim và thú có túi khác, sử dụng sức mạnh của hàm để cắn chặt con mồi. Ảnh: Pinterest. 7. Khả năng mở hàm ấn tượng. Hàm của hổ Tasmania có thể mở tới 120 độ, giúp chúng cắn chặt và giữ con mồi một cách hiệu quả. Ảnh: Pinterest. 8. Tiếng kêu đặc biệt. Loài này có nhiều âm thanh giao tiếp độc đáo, từ tiếng sủa giống chó đến tiếng rít và gầm gừ. Ảnh: Pinterest. 9. Phân bố địa lý. Ban đầu, hổ Tasmania sống trên khắp nước Úc, nhưng sau đó bị giới hạn ở Tasmania do sự cạnh tranh với loài chó Dingo trên lục địa. Ảnh: Pinterest. 10. Nguyên nhân tuyệt chủng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này là do săn bắn quá mức, mất môi trường sống và bệnh tật do tiếp xúc với gia súc. Ảnh: Pinterest. 11. Tuyên bố tuyệt chủng. Con hổ Tasmania cuối cùng được biết đến đã chết tại vườn thú Hobart vào ngày 7 tháng 9 năm 1936, và ngày này hiện được gọi là "Ngày các loài tuyệt chủng" tại Úc. Ảnh: Pinterest. 12. Lời đồn về sự tồn tại. Mặc dù được tuyên bố tuyệt chủng, vẫn có nhiều báo cáo chưa được xác nhận về việc nhìn thấy hổ Tasmania ở Tasmania và các khu vực hẻo lánh của Úc. Ảnh: Pinterest. 13. Dấu vết di truyền. DNA của hổ Tasmania đã được giải mã, mở ra khả năng nhân bản loài này trong tương lai thông qua công nghệ sinh học. Ảnh: Pinterest. 14. Biểu tượng văn hóa. Hổ Tasmania là biểu tượng quan trọng của Tasmania, xuất hiện trên quốc huy và nhiều sản phẩm thương mại của bang. Ảnh: Pinterest. 15. Kế hoạch hồi sinh. Nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu các dự án hồi sinh hổ Tasmania bằng cách sử dụng DNA từ các mẫu vật được bảo quản trong viện bảo tàng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

