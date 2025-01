Top 10 cỗ máy khổng lồ vĩ đại nhất hành tinh... ngỡ ngàng số 5

Máy gia tốc hạt lớn Large Hadron Collider (LHC). Cỗ máy "vĩ đại" này bao gồm những chiếc vòng nam châm siêu hút chạy qua một đường dẫn ngầm đặt gần Geneva, Thụy Sĩ. Tổng chiều dài của LHC là 27,4 km. Các nam châm điện đẩy các hạt đi với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng rồi va vào nhau phục vụ nghiên cứu vật lý hạt. Djandywdotcom/Flickr.



Khu phức hợp mua sắm khổng lồ Berjaya Times Square ở Kuala Lumpur, Malaysia đã tạo ra máy bán hàng tự động lớn nhất thế giới. Vào thời điểm hoàn thành, cỗ máy này có chiều cao lên đến 9 mét và bán kính là 4,6 mét. Nó được tạo ra để kỷ niệm 10 năm khánh thành khu mua sắm này và Sách kỷ lục Guinness Thế giới cũng đã xác nhận vào năm 2013. Ảnh: Alexlky/Shuttersock.





Chiếc máy bay sáu động cơ Antonov AN-225 là chiếc duy nhất được chế tạo và vận hành. AN-225 được thiết kế vào những năm 1980 để vận chuyển các con tàu vũ trụ của Liên Xô sau khi nó quay về Trái Đất. Hiện nó thuộc về Ukraine và mang tên Mriya (giấc mơ). Món hàng lớn nhất nó từng chở là một ống dẫn dầu khí nặng 247 tấn. Vasilly Koba/Wikimedia Commons.Kính thiên văn FAST có mặt cầu Khẩu độ năm trăm mét. Đây là đài quan sát khổng lồ được đặt trong một vùng thung lũng ở tỉnh Quý Châu, thuộc khu vực phía tây bắc hẻo lánh của Trung Quốc. Tên gọi trong tiếng Trung là Tainyan (Thiên Nhãn), nó là kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới có gương kính được ghép lại. Ảnh: Wikimedia Commons. La Princesse là một cỗ máy khổng lồ dùng trong ngành giải trí chứ không phải sản xuất công nghiệp. Nó là nỗi kinh hoàng với những người sợ nhện, vì bản thân nó là một con nhện máy cao 15 mét. Ngoài việc rất cao, nó cũng rất nặng, khối lượng của nó lên đến 40,5 tấn. Với đội ngũ 12 người cùng vận hành, La Princesse là cỗ may lớn nhất được dùng trong ngành giải trí. Ảnh: Spider/Wikimedia Commons. Nhà đóng tàu thủy Samsung Heavy Industries của Hàn Quốc đã cho ra mắt con tàu MOL Triumph vào năm 2017 vừa qua. Theo dự kiến, công ty này sẽ cho ra mắt thêm 5 con tàu nữa trong tương lai gần cũng với kích cỡ vô cùng khủng khiếp. Với chiều dài 400 mét, nó còn cao dài hơn cả Tòa nhà Empire State ở New York. Taisun (Thái Sơn) hiện là chiếc cầu trục lớn nhất thế giới. Nó hoạt động tại một xưởng đóng tàu thuộc sở hữu của công ty Yantai Raffles, ở thành phố cảng Yên Đài, miền đông bắc Trung Quốc. Chiếc cầu trục này có giới hạn tải tối đa là 22.046 tấn. Nó được đặt theo tên của một ngọn núi lớn ở Sơn Đông, cũng cho thấy sự vĩ đại của nó. Ảnh: Haakman/Wikimedia Commons. Đây là cầu vận chuyển được sử dụng ở Đức để khai thác bề mặt. Thế hệ cầu vận chuyển này to lớn hơn cả Tháp Eiffel lừng danh của Pháp. Những cỗ máy vận chuyển này được sử dụng chủ yếu để khai thác than. Cầu vận chuyển F60 có thể nâng lên cùng lúc một khối lượng là 13.500 tấn. Ảnh: Wikimedia Commons. Chiếc xe tải hạng nặng này được chế tạo ở Belarus bởi nhà sản xuất cơ khí Belaz, có dung tích lớn hơn bất kỳ xe tải nào khác trên thế giới. Dĩ nhiên nó cũng là phương tiện giao thông lớn nhất thế giới, với chiều cao 8,2 mét (cao bằng ba tầng nhà) và rộng 20,7 mét. Với khối lượng 386 tấn và có thể kéo đi một vật nặng 496 tấn. Ảnh: LeitWoft/Shuttersock. Chiếc máy khoan dài 99 mét và nặng 6.700 tấn này có thể đào 2,7 km chiều dài dưới mặt đất chỉ trong một tích tắc. Bề mặt phía ngoài cùng của máy khoan Bertha, với đường kính 17,4 mét, nó đang được sử dụng để đào một đường hầm bên dưới Seattle. Bertha "giành cả tuổi thanh xuân" để làm việc bên dưới lòng đất.Ảnh: Jay Inslee/Flickr.

Mời độc giả xem thêm video "Nhện máy khổng lồ La Princesse phục vụ trong giải trí"





