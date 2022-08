Xuất hiện iPhone 14 Pro chạy iOS 16 đẹp chưa từng thấy!

Nhà thiết kế đồ họa @AR72014 mới đây đã đăng tải một concept iPhone 14 Pro màu Midnigh t trên Twitter của mình khiến các iFan xuýt xoa cho rằng đây chính là iPhone 14 Pro chạy iOS 16 đẹp nhất. Theo đó, mẫu iPhone cao cấp mới của Apple có thiết kế màn hình mới "đục lỗ" kiểu hình viên thuốc và 1 chấm tròn, mô tả màn hình dùng phiên bản iOS 16 beta 5. Thông tin mới nhất được cập nhật là iPhone 14 sẽ hồi sinh hiển thị phần trăm pin ở thanh trạng thái trên cùng màn hình, tính năng từng bị Táo khuyết khai tử từ năm 2017. Người ta đã chú ý nhiều đến các tính năng dựa trên phần mềm được đồn đại, chẳng hạn như màn hình luôn bật cho phép người dùng xem thông tin có thể xem qua như ngày, giờ và thông báo mà không cần mở khóa điện thoại. Theo các tin đồn, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên có màn hình luôn bật nhờ được trang bị tấm nền OLED có tốc độ làm tươi biến đổi trong khoảng từ 120Hz đến 1Hz. Thiết kế mặt trước mới và camera chính có độ phân giải cao hơn dường như sẽ chỉ dành riêng cho iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch. Những thay đổi được đồn đại khác đến với Pro bao gồm một chip mới, RAM nhanh hơn và giá cao hơn. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu TrendForce, bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có dung lượng bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của nhà phân tích Jeff Pu từ Haitong International lại khẳng định rằng Apple vẫn sẽ bán ra phiên bản có dung lượng bộ nhớ từ 128 GB. Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng tiết lộ bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có giá bán cao hơn khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Mới đây, Bloomberg tiết lộ gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang yêu cầu các nhà cung ứng sản xuất 90 triệu thiết bị trong đợt hàng đầu tiên, bất chấp nhiều dự báo về sự sụt giảm của thị trường di động toàn cầu. Nguồn tin này cũng cho biết công ty đã lên kế hoạch lắp ráp tổng cộng khoảng 220 triệu chiếc iPhone trong năm 2022, tương đương với sản lượng năm ngoái. Loạt iPhone 14 được dự kiến ra mắt vào ngày 13/9 tới gồm 4 mẫu iPhone 14 (6,1 inch), iPhone 14 Max (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

