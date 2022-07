Rò rỉ bản thiết kế chi tiết iPhone 14 Pro Max: Có gì hot?

Bản thiết kế này được @ShrimpApplePro - người chuyên chia sẻ các rò rỉ liên quan đến Apple, đăng trên Twitter. Các kích thước được in rõ ràng và cho thấy sản phẩm có độ dày tăng lên một chút so với iPhone 13 Pro Max. Khi so sánh với các sơ đồ bị rò rỉ trước đó, các kích thước dự kiến của iPhone 14 Pro Max là không đổi. Các con số gần giống nhau ngoại trừ chiều rộng lớn hơn - 78,78 mm thay vì 77,58 mm. Với số đo này, “siêu phẩm” sẽ có chiều rộng lớn hơn iPhone 13 Pro Max. Các kích thước mới cũng hé lộ độ dày của cụm camera sau. Độ dày của thân máy chưa tính camera là 7,85 mm. Tính cả phần camera và độ dày thân máy là 12,02 mm, đồng nghĩa với việc phần camera dày hơn 4 mm – có thể là nơi chứa camera chính 48MP được đồn đoán. Độ dày camera lớn không phải là điều bất ngờ, khi các tin đồn cho rằng iPhone 14 Pro Max năm nay sẽ trang bị cảm biến lớn 48MP thay vì 12MP như iPhone 13 Pro Max. Apple được cho là sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới vào tháng 9 tới bao gồm: iPhone 14 (màn hình 6,1 inch), iPhone 14 Max (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch). Apple sẽ loại bỏ phiên bản Mini và thay thế bằng một mẫu máy có kích thước lớn hơn với tên gọi "iPhone 14 Max". Nguyên nhân là do doanh số của dòng sản phẩm Mini tương đối kém, không thu hút được sự quan tâm của người dùng. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Cụ thể, bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có hai phần đục lỗ được đặt cạnh nhau. Phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng màn hình "tai thỏ" như các phiên bản iPhone hiện nay. Nguồn tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera hoàn toàn mới với độ phân giải 48 MP. Camera selfie trên iPhone 14 sẽ hỗ trợ khả năng lấy nét tự động, cùng với khẩu độ lớn f/1.9, cho phép chụp ảnh tốt hơn và sắc nét hơn trong môi trường thiếu sáng. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ kéo theo chi phí linh kiện tăng gấp 3 lần so với thế hệ iPhone 13. Nhiều khả năng, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max vẫn sẽ sử dụng con chip A15, tương tự dòng sản phẩm iPhone 13. Dù vậy, chưa rõ Apple có đổi tên chip trên bộ đôi iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn hay không. Với hàng loạt nâng từ thiết kế, cấu hình, camera, nhiều nguồn tin khẳng định giá bán của thế hệ iPhone 14 là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Bản thiết kế này được @ShrimpApplePro - người chuyên chia sẻ các rò rỉ liên quan đến Apple, đăng trên Twitter. Các kích thước được in rõ ràng và cho thấy sản phẩm có độ dày tăng lên một chút so với iPhone 13 Pro Max. Khi so sánh với các sơ đồ bị rò rỉ trước đó, các kích thước dự kiến của iPhone 14 Pro Max là không đổi. Các con số gần giống nhau ngoại trừ chiều rộng lớn hơn - 78,78 mm thay vì 77,58 mm. Với số đo này, “siêu phẩm” sẽ có chiều rộng lớn hơn iPhone 13 Pro Max. Các kích thước mới cũng hé lộ độ dày của cụm camera sau. Độ dày của thân máy chưa tính camera là 7,85 mm. Tính cả phần camera và độ dày thân máy là 12,02 mm, đồng nghĩa với việc phần camera dày hơn 4 mm – có thể là nơi chứa camera chính 48MP được đồn đoán. Độ dày camera lớn không phải là điều bất ngờ, khi các tin đồn cho rằng iPhone 14 Pro Max năm nay sẽ trang bị cảm biến lớn 48MP thay vì 12MP như iPhone 13 Pro Max. Apple được cho là sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới vào tháng 9 tới bao gồm: iPhone 14 (màn hình 6,1 inch), iPhone 14 Max (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch). Apple sẽ loại bỏ phiên bản Mini và thay thế bằng một mẫu máy có kích thước lớn hơn với tên gọi " iPhone 14 Max ". Nguyên nhân là do doanh số của dòng sản phẩm Mini tương đối kém, không thu hút được sự quan tâm của người dùng. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Cụ thể, bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có hai phần đục lỗ được đặt cạnh nhau. Phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng màn hình "tai thỏ" như các phiên bản iPhone hiện nay. Nguồn tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera hoàn toàn mới với độ phân giải 48 MP. Camera selfie trên iPhone 14 sẽ hỗ trợ khả năng lấy nét tự động, cùng với khẩu độ lớn f/1.9, cho phép chụp ảnh tốt hơn và sắc nét hơn trong môi trường thiếu sáng. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ kéo theo chi phí linh kiện tăng gấp 3 lần so với thế hệ iPhone 13. Nhiều khả năng, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max vẫn sẽ sử dụng con chip A15, tương tự dòng sản phẩm iPhone 13. Dù vậy, chưa rõ Apple có đổi tên chip trên bộ đôi iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn hay không. Với hàng loạt nâng từ thiết kế, cấu hình, camera, nhiều nguồn tin khẳng định giá bán của thế hệ iPhone 14 là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple