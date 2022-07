Người dùng “quay lưng” với iPhone 14 vì không nâng cấp tính năng này

iPhone 14 Pro được cho là đi kèm chip A16 Bionic và camera selfie được cải tiến. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tin đồn nào về việc cải tiến camera tele trên thiết bị này. Vì vậy, có vẻ như Apple sẽ gắn bó với camera tele zoom quang 3x 12 MP mà hãng đã trang bị trên iPhone 13 Pro. Nguyên nhân vì camera tele đang thể hiện nhiều nét nổi bật mà nhiều người có thể bất ngờ. Phone 13 Pro là smartphone có camera tốt nhất khi nói đến video, nhưng việc thiếu zoom quang vượt quá 3x có nghĩa là người dùng phải dựa vào tính năng zoom kỹ thuật số, dẫn đến kết quả kém sắc nét. Ở thời điểm mà Pixel 6 Pro cung cấp zoom quang 4x và Galaxy S22 Ultra có zoom quang 10x, rõ ràng iPhone 13 Pro đang tụt lại phía sau, và điều này có thể sẽ tiếp diễn với iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng các cải tiến về chất lượng ảnh chủ yếu nhờ vào sức mạnh của chip xử lý tín hiệu hình ảnh và A16 Bionic nên họ vẫn sẽ mong chờ iPhone 14 Pro sắp ra mắt. Camera của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ sử dụng cảm biến 48MP, đây là một cải tiến lớn so với camera 12 MP trên các mẫu iPhone 13 Pro hiện tại. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể với Apple khi trước đó công ty sử dụng camera 12MP cho iPhone. Việc tăng số lượng megapixel trên camera chính của iPhone 14 Pro sẽ cho phép điện thoại chụp được những bức ảnh có độ phân giải cao hơn với nhiều chi tiết hơn. Bên cạnh đó, Apple có thể sử dụng pixel-binning (kết hợp pixel với nhau) trên camera 48MP cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn và giảm nhiễu khi chụp trong môi trường thiếu sáng. Ngoài ra, cảm biến 48MP còn có thể giúp iPhone 14 quay video với độ phân giải 8K, vượt xa khả năng quay video 4k 60FPS của iPhone 13 Pro. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng cả bốn mẫu iPhone 14 sẽ được nâng cấp camera selfie, cải tiến dựa trên camera TrueDepth 12MP đã ra mắt lần đầu với dòng iPhone 11. Ông Ming-Chi Kuo dự báo rằng khẩu độ trên camera trước của iPhone 14 sẽ ngày càng lớn hơn, tăng từ f/2.2 lên f/1.9. Điều đó sẽ cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn và tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn khi bạn chụp ảnh selfie hoặc khởi chạy cuộc trò chuyện FaceTime. Ngoài ra, camera trước mới được trang bị ống kính 6 thành phần, một cải tiến so với ống kính 5 thành phần được trang bị cho các mẫu iPhone hiện tại. Yếu tố bổ sung có thể sửa biến dạng và quang sai trong hình ảnh để có hình ảnh tổng thể tốt hơn. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

