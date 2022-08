Xôn xao vụ sỹ quan Mỹ tuyên bố bắn chết người ngoài hành tinh

Năm 2021, một sĩ quan cảnh sát gần căn cứ Không quân McGuire và căn cứ Fort Dix (Trenton, New Jersey, Mỹ) cho biết anh đã vô tình phát hiện và bắn chết sinh vật được cho là người ngoài hành tinh. Theo chia sẻ của viên cảnh sát bí ẩn, sinh vật đã bay ngang qua xe của anh. Sau khi dừng xe, anh nhìn thấy trước đầu xe của mình là "một sinh vật với cái đầu lớn, mắt đen cùng một cơ thể mảnh khảnh". Người cảnh sát này đã rất hoảng sợ chạy ra khỏi xe, rút súng và yêu cầu sinh vật này nằm xuống. Khi không thấy có sự hợp tác từ phía đối diện, viên sĩ quan đã buộc phải bắn nhiều phát đạn vào sinh vật này. Sinh vật bị thương nhảy qua hàng rào vào căn cứ McGuire trước khi chạy xuống đường lớn. Nhưng sau đó, nó đã đổ gục xuống đất và chết. Sau khi đến gần, viên cảnh sát đã tìm thấy "một cơ thể với tư thế co quắp như hình bào thai đã tắt thở". "Nó thực sự đã chết và theo đúng quy trình, họ bắt đầu phong toả khu vực. Bất ngờ một nhóm sỹ quan đội mũ beret màu xanh mà tôi chưa từng thấy trước đây đã đến và tiếp nhận hiện trường", Sgt Jeff Morse– một nhân chứng tại hiện trường cho biết. Morse cho biết thêm: "Tôi không được phép tiếp cận ở cự li gần để quan sát kĩ các chi tiết như nét mặt, tay hay là chân. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đèn pha của xe tải tôi thấy một thân hình mảnh khảnh không mặc quần áo, có chiều cao khoảng hơn 1m, đầu to, người nhỏ, chân tay mỏng, toàn thân màu nâu nhạt". Cũng theo nhân chứng này, anh đã chứng kiến cơ quan chức năng phun thứ gì đó lên xác sinh vật lạ kể trên rồi bọc lại bằng tấm vải trắng. Sau đó, nó được đặt vào một chiếc container để chuyển đi. Phía cảnh sát cũng đã yêu cầu ông ký tên vào bản cam kết giữ kín chuyện này nếu không sẽ bị mất việc. Con người chúng ta luôn tò mò về sự tồn tại của chính mình và thế giới xung quanh. Khi biết được nhiều điều hơn về vũ trụ chúng ta đang sống, chúng ta cảm thấy có một nhu cầu thôi thúc để đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này hay không? Nhiều dự án đã tồn tại trong những thập kỷ qua nhằm tìm kiếm sự sống thông minh trong vũ trụ nhưng chúng ta vẫn chưa liên lạc với bất kỳ điều gì hay ai đó. Nhà vật lý học người Mỹ gốc Italy Enrico Fermi vào đầu thế kỷ 20 cũng đã đưa ra một nghịch lý còn nổi tiếng cho tới ngày nay về sự sống ngoài Trái Đất. Theo đó, nghịch lý này là sự trái ngược rõ ràng giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái Đất với sự thiếu hụt các bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV







