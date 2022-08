Vùng đất bí ẩn UFO đặc biệt yêu thích, “đột nhập” hàng trăm lần

Vào ngày 9/6/2021, nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy hai hình tam giác mỏng, màu đen và cong dài được nhìn thấy bay phía trên trong không trung và sau đó dừng lại giữa trời vào khoảng 12h55, ở Leeds, Tây Yorkshire. Một nhà điều tra những chuyện kỳ bí địa phương tên là Brian tuyên bố đã tình cờ chạm trán một số UFO khi khám phá các tòa nhà bỏ hoang vào ban đêm. Các nhà điều tra địa phương bao gồm cả Brian cho rằng số lượng phong phú các căn cứ quân sự bỏ hoang ở Yorkshire có thể là nguyên nhân biến nơi này thành địa điểm UFO đặc biệt yêu thích. Brian cho rằng, do đỉnh núi họ ở có độ cao vượt trội so với các vùng khác trong nước. Thêm vào đó là không gian rộng rãi cùng hàng loạt căn cứ quân sự cũ bị bỏ hoang, không sử dụng nên đã thu hút UFO. "Có hàng trăm căn cứ quân sự, boongke, sân bay của Không quân Anh (RAF)… bị bỏ hoang. Rất nhiều địa điểm như vậy không được mọi người biết đến vì chúng được giấu kỹ”, Brian nói. Ông còn cho biết thêm, chủ yếu những địa điểm này chỉ được các nhà thám hiểm đô thị tìm đến, những người đam mê huyền bí đến quay video hoặc những người yêu lịch sử và tin vào UFO đến khám phá. Ellen Dean sống ở làng Fearby cũng tiết lộ, cô đã chứng kiến những luồng sáng bí ẩn trong khu vườn sau nhà mình vào tháng 3/2020 và tin rằng thứ ánh sáng đó không phải từ một loại máy bay bay thấp từ trạm RAF hay đèn lồng. Ash Ellis, một nhà lý thuyết âm mưu địa phương – chủ trang UFO Identified – chuyên đăng tải các câu chuyện và báo cáo về UFO cũng cho rằng, Yorkshire có nhiều căn cứ quân sự nên có thể thu hút các UFO. “Lịch sử cho thấy UFO thường được nhìn thấy ở xung quanh các căn cứ quân sự hoặc các cơ sở hạt nhân. Vì thế, nếu họ thực hiện một chuyến thăm “do thám” chúng ta, họ có thể đặc biệt quan tâm đến vũ khí và công nghệ của chúng ta”, Ellis suy đoán. UFO cho đến nay vẫn được hiểu là khái niệm nhắc tới các vật thể bay không xác định được cho có liên quan đến tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Có khả năng chúng là đại diện cho công nghệ được triển khai bởi một nguồn nhân lực thù địch, vì vậy không thể nói chắc chắn rằng UFO là vô hại. Do đó, việc đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng do UFO gây ra phải có sự hợp tác của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Vào ngày 9/6/2021, nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy hai hình tam giác mỏng, màu đen và cong dài được nhìn thấy bay phía trên trong không trung và sau đó dừng lại giữa trời vào khoảng 12h55, ở Leeds, Tây Yorkshire. Một nhà điều tra những chuyện kỳ bí địa phương tên là Brian tuyên bố đã tình cờ chạm trán một số UFO khi khám phá các tòa nhà bỏ hoang vào ban đêm. Các nhà điều tra địa phương bao gồm cả Brian cho rằng số lượng phong phú các căn cứ quân sự bỏ hoang ở Yorkshire có thể là nguyên nhân biến nơi này thành địa điểm UFO đặc biệt yêu thích. Brian cho rằng, do đỉnh núi họ ở có độ cao vượt trội so với các vùng khác trong nước. Thêm vào đó là không gian rộng rãi cùng hàng loạt căn cứ quân sự cũ bị bỏ hoang, không sử dụng nên đã thu hút UFO . "Có hàng trăm căn cứ quân sự, boongke, sân bay của Không quân Anh (RAF)… bị bỏ hoang. Rất nhiều địa điểm như vậy không được mọi người biết đến vì chúng được giấu kỹ”, Brian nói. Ông còn cho biết thêm, chủ yếu những địa điểm này chỉ được các nhà thám hiểm đô thị tìm đến, những người đam mê huyền bí đến quay video hoặc những người yêu lịch sử và tin vào UFO đến khám phá. Ellen Dean sống ở làng Fearby cũng tiết lộ, cô đã chứng kiến những luồng sáng bí ẩn trong khu vườn sau nhà mình vào tháng 3/2020 và tin rằng thứ ánh sáng đó không phải từ một loại máy bay bay thấp từ trạm RAF hay đèn lồng. Ash Ellis, một nhà lý thuyết âm mưu địa phương – chủ trang UFO Identified – chuyên đăng tải các câu chuyện và báo cáo về UFO cũng cho rằng, Yorkshire có nhiều căn cứ quân sự nên có thể thu hút các UFO. “Lịch sử cho thấy UFO thường được nhìn thấy ở xung quanh các căn cứ quân sự hoặc các cơ sở hạt nhân. Vì thế, nếu họ thực hiện một chuyến thăm “do thám” chúng ta, họ có thể đặc biệt quan tâm đến vũ khí và công nghệ của chúng ta”, Ellis suy đoán. UFO cho đến nay vẫn được hiểu là khái niệm nhắc tới các vật thể bay không xác định được cho có liên quan đến tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Có khả năng chúng là đại diện cho công nghệ được triển khai bởi một nguồn nhân lực thù địch, vì vậy không thể nói chắc chắn rằng UFO là vô hại. Do đó, việc đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng do UFO gây ra phải có sự hợp tác của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV