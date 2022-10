Xếp hạng 10 thiết bị Apple mạnh nhất: iPhone 14 Pro Max số 1?

Ở vị trí đầu tiên là máy tính bảng iPad Pro 5 với màn hình 12,9 inch, chip M1, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Tiếp theo là iPad Pro 5 với màn hình 11 inch, chip M1, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Vị trí thứ ba thuộc về iPad Air 5 với chip M1, RAM 8 GB và bộ nhớ trong. Hai mẫu smartphone cao cấp nhất mà Apple vừa ra mắt gồm iPhone 14 Pro và 14 Pro Max với chip A16 Bionic chỉ xếp vị trí thứ 4 và thứ 5. Vào cuối tháng 9, AnTuTu đã ghi nhận rõ ràng hơn về hiệu suất của dòng iPhone 14 mới ra mắt của Apple tốt ra sao. Theo các chuyên gia tại AnTuTu, mặc dù iPhone 14 không hoạt động tốt nhưng iPhone 14 Pro vẫn cung cấp kết quả tốt nhờ vào chip A16 Bionic và RAM 6 GB. Như những gì thể hiện, iPhone 14 Pro đã giành được vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, thua về hiệu suất trước máy tính bảng cao cấp iPad Pro 5 với các kích thước đường chéo màn hình khác nhau và iPad Air 5 sử dụng chip Apple M1. Đồng thời, iPhone 14 Pro Max đắt hơn và lớn hơn chiếm vị trí thứ năm, xếp thấp hơn so với iPhone 14 Pro. Nguyên nhân của điều này là do kích thước màn hình của iPhone 14 Pro Max quá lớn. Vì cấu hình cơ bản của hai dòng máy gần như giống nhau, do đó sự khác biệt về kích thước màn hình cho ra mức chênh lệch khoảng 2000 pixel. Mẫu cơ bản iPhone 14 đã lọt vào bảng xếp hạng AnTuTu, nhưng chỉ ở vị trí thứ 10. Các mẫu iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cao cấp của năm ngoái lần lượt chiếm vị trí thứ 8 và thứ 7, và iPhone 13 không có tên trong bảng xếp hạng. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

