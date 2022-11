Xem loài lưỡng cư kì lạ nhất thế giới ngọ nguậy ở Hà Nội

Là loài động vật đặc hữu của đất nước Mexico, axolotl hay kỳ giông Mexico (Ambystoma mexicanum) được coi là loài động vật lưỡng cư kỳ lạ bậc nhất thế giới. (Ảnh trong bài chụp tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội). Điều khiến kỳ giông Mexico khác thường so với các loài lưỡng cư khác là chúng đạt đến tuổi trưởng thành mà không trải qua quá trình biến thái. Thay vì phát triển phổi và lên cạn sống, kỳ giông Mexico trưởng thành vẫn sống dưới nước. Chúng vẫn sở hữu những đặc điểm điển hình của ấu trùng, với mang bên ngoài và vây kéo dài từ sau đầu đến chót đuôi. Loài lưỡng cư kỳ lạ này trưởng thành về mặt sinh dục ở độ tuổi 18-24 tháng. Khi đó chúng sẽ có chiều dài từ 15 đến 25 cm. Tuổi thọ trung bình của kỳ giông Mexico dài từ 12-15 năm. Chúng có ba cặp cuống mang bên ngoài bắt nguồn từ phía sau đầu, được sử dụng để di chuyển nước có oxy. Đặc điểm này khiến axolotl còn được gọi là “khủng long 6 sừng”. Màu bình thường của các con kỳ giông Mexico hoang dã là màu nâu. Khi bị đột biến, chúng tạo ra các biến thể màu sắc khác nhau, phổ biến là dạng bạch tạng – với màu hồng nhạt. Là loài ăn thịt, kỳ giông Mexico ăn những con mồi nhỏ như giun, côn trùng và cá nhỏ. Chúng định vị thức ăn bằng mùi và hút vào dạ dày chứ không cắn hay đớp. Trong tự nhiên, axolotl chỉ sinh sống ở một số hồ nước ở quanh thành phố Mexico. Ngày nay chúng đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy cấp do ô nhiễm nguồn nước, cũng như sự du nhập của các loài xâm lấn như cá rô phi. Tuy vậy, trong điều kiện nuôi nhốt, kỳ giông Mexico sinh sản khá dễ dàng. Những năm gần đây chúng đã phổ biến toàn cầu như một sinh vật cảnh độc lạ. Trong lĩnh vực khoa học, kỳ giông Mexico là đối tượng nghiên cứu trong nhiều phòng thí nghiệm, do khả năng tái tạo các chi “thần kỳ” mà các loài lưỡng cư khác không có được. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

