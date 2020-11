Xây nhà bằng máy in 3D: Phát minh thất bại vì... "đi trước" thời đại

Mặc dù con người nay đã bị cuốn hút bởi nhà bê tông nhưng ít người nhớ tới Thomas Edison bởi một phát minh vĩ đại, đi trước thời đại quá xa khiến ông thất bại. Thomas Edison nổi tiếng nhờ vào việc phát minh ra rất nhiều món đồ đã thay đổi cuộc sống của con người: Bóng đèn điện, máy hát, và cả máy chiếu phim. Bên cạnh đó, ông còn là người đầu tiên phát minh ra nhà bê tông nguyên khối từ hơn 100 năm trước. Năm 1908, nhà phát minh vĩ đại người Mỹ đăng ký bản quyền để xây dựng những tòa nhà chỉ dùng một phần bê tông nguyên khối. Dù rằng dự án của ông thất bại thê thảm, nhưng nhờ đó mà những tòa nhà chúng ta ở ngày hôm nay vững chãi hơn. Vào năm 1899, Edison thành lập Công ty Xi măng Portland. Dù rằng từng có hợp đồng cung cấp bê tông xây dựng sân vận động Yankee năm 1922, và tạo ra không ít cải tiến cho ngành xi măng, công ty của Edison vẫn phá sản sau vài năm hoàn thành sân Yankee. Năm 1910, Edison đã thử nghiệm phần khuôn đổ bê tông giống hệt như cốp pha bây giờ, để xây nhà để xe và một căn nhà nho nhỏ trong dinh thự của mình tại New Jersey rất dễ dàng. Nguyên lí xây dựng cơ bản rất giống với quy trình in 3D ngày nay. Thậm chí những ngôi nhà xây dựng bởi phương pháp của Edison vẫn rất vững chãi cho tới tận ngày nay. Sân vận động Yankee được công ty Xi măng của Edison xây dựng. Tuy nhiên, công ty này đã phá sản chỉ sau vài năm. Trên lý thuyết, những căn nhà bê tông của Edison có không ít công dụng, chống cháy, chống mối mọt, dễ lau rửa, và có giá thành rất rẻ. Edison coi đây là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà ở, cho phép những người đang phải sống ở khu ổ chuột đến định cư ở những khu dân cư mới, với những căn nhà bê tông nguyên khối. Thậm chí ông còn tặng không bằng sáng chế của mình cho những thợ xây có đủ kinh nghiệm mà không bắt họ mua “bản quyền” để xây dựng nhà cửa cho mọi người. Thực tế để thực hiện điều này ở quy mô lớn lại là vấn đề khác. Mỗi căn nhà muốn xây nên cần một bộ cốp pha 2.300 miếng, và những thợ xây phải mua cỡ 175 ngàn Đô tiền nguyên vật liệu trước khi bắt đầu xây nhà. Bên cạnh đó, trong thời kỳ art deco cái gì cũng phải đẹp lồng lộn, người ta coi căn nhà của Edison chẳng khác gì một lựa chọn cho dân nghèo, chỉ hơn khu ổ chuột một xíu, bất chấp nỗ lực của Edison để thuyết phục công chúng. Ý tưởng của Edison thất bại, suy cho cùng, cũng chỉ vì đi trước thời đại quá xa. Một thế kỷ sau, con người bắt đầu có ý tưởng in 3D những mảng tường và sàn để xây dựng nhà giá rẻ cho mọi người, ý tưởng không khác gì căn nhà “nguyên khối” của Edison cả. Trên đây là hình ảnh căn nhà được xây dựng bằng phương pháp in 3D có thể nổi trên nước từng rất nổi tiếng tại Séc.

Mặc dù con người nay đã bị cuốn hút bởi nhà bê tông nhưng ít người nhớ tới Thomas Edison bởi một phát minh vĩ đại, đi trước thời đại quá xa khiến ông thất bại. Thomas Edison nổi tiếng nhờ vào việc phát minh ra rất nhiều món đồ đã thay đổi cuộc sống của con người: Bóng đèn điện, máy hát, và cả máy chiếu phim. Bên cạnh đó, ông còn là người đầu tiên phát minh ra nhà bê tông nguyên khối từ hơn 100 năm trước. Năm 1908, nhà phát minh vĩ đại người Mỹ đăng ký bản quyền để xây dựng những tòa nhà chỉ dùng một phần bê tông nguyên khối. Dù rằng dự án của ông thất bại thê thảm, nhưng nhờ đó mà những tòa nhà chúng ta ở ngày hôm nay vững chãi hơn. Vào năm 1899, Edison thành lập Công ty Xi măng Portland. Dù rằng từng có hợp đồng cung cấp bê tông xây dựng sân vận động Yankee năm 1922, và tạo ra không ít cải tiến cho ngành xi măng, công ty của Edison vẫn phá sản sau vài năm hoàn thành sân Yankee. Năm 1910, Edison đã thử nghiệm phần khuôn đổ bê tông giống hệt như cốp pha bây giờ, để xây nhà để xe và một căn nhà nho nhỏ trong dinh thự của mình tại New Jersey rất dễ dàng. Nguyên lí xây dựng cơ bản rất giống với quy trình in 3D ngày nay. Thậm chí những ngôi nhà xây dựng bởi phương pháp của Edison vẫn rất vững chãi cho tới tận ngày nay. Sân vận động Yankee được công ty Xi măng của Edison xây dựng. Tuy nhiên, công ty này đã phá sản chỉ sau vài năm. Trên lý thuyết, những căn nhà bê tông của Edison có không ít công dụng, chống cháy, chống mối mọt, dễ lau rửa, và có giá thành rất rẻ. Edison coi đây là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà ở, cho phép những người đang phải sống ở khu ổ chuột đến định cư ở những khu dân cư mới, với những căn nhà bê tông nguyên khối. Thậm chí ông còn tặng không bằng sáng chế của mình cho những thợ xây có đủ kinh nghiệm mà không bắt họ mua “bản quyền” để xây dựng nhà cửa cho mọi người. Thực tế để thực hiện điều này ở quy mô lớn lại là vấn đề khác. Mỗi căn nhà muốn xây nên cần một bộ cốp pha 2.300 miếng, và những thợ xây phải mua cỡ 175 ngàn Đô tiền nguyên vật liệu trước khi bắt đầu xây nhà. Bên cạnh đó, trong thời kỳ art deco cái gì cũng phải đẹp lồng lộn, người ta coi căn nhà của Edison chẳng khác gì một lựa chọn cho dân nghèo, chỉ hơn khu ổ chuột một xíu, bất chấp nỗ lực của Edison để thuyết phục công chúng. Ý tưởng của Edison thất bại, suy cho cùng, cũng chỉ vì đi trước thời đại quá xa. Một thế kỷ sau, con người bắt đầu có ý tưởng in 3D những mảng tường và sàn để xây dựng nhà giá rẻ cho mọi người, ý tưởng không khác gì căn nhà “nguyên khối” của Edison cả. Trên đây là hình ảnh căn nhà được xây dựng bằng phương pháp in 3D có thể nổi trên nước từng rất nổi tiếng tại Séc.