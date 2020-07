Doanh nhân đồng tính Trung Quốc, bị cấm đăng ảnh gợi cảm vì điều này

Edison Fan (sinh năm 1985) là ngôi sao mạng xã hội, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng. Anh là người đồng tính công khai có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì tại Trung Quốc với hơn một triệu fan tại Weibo và hơn 500.000 follower tại trang Instagram cá nhân. Edison Fan hiện là bố đơn thân, con trai anh tên Frederic (sinh năm 2017). Thông qua ứng dụng hỏi - đáp trên story Instagram, Edison đã viết rằng khoảnh khắc con trai chào đời là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Giống như nhiều người đồng tính khác, Edison phải trải qua thời gian khó khăn trước khi công khai giới tính thật của mình. Anh từng chia sẻ đã lập kế hoạch come out sau khi học xong và ra trường bởi lúc đó anh có thể tự tin hơn khi tự chủ tài chính. "Tôi đã công khai với gia đình, may mắn thay được kết hôn với một người đàn ông và giờ được làm việc trong một ngành công nghiệp vô cùng cởi mở với người đồng tính. Vài năm qua, tôi có cuộc sống thuận lợi, không gặp phải bất kỳ hành vi kỳ thị đồng tính nào. Có lúc tôi quên đi một điều nhiều người cho là bất bình thường rằng tôi gay, hay đúng hơn là tôi quên mất mình đã phải đấu tranh ra sao để được sống đúng là mình", Edison từng bộc bạch. Sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn, thực tế Edison không quá say mê thể hình. Trong một bài phỏng vấn với trang Paper, Edison kể anh từng bị người đại diện cảnh cáo nên ngừng đăng những bức ảnh diện nội y gợi cảm lên mạng xã hội, bởi các nhãn hàng xa xỉ có thể ngừng tài trợ và anh chỉ còn nước đi bán đồ lót mà thôi. Nhưng thay vì nghe theo lời khuyên đó, Edison nhận ra mình có thể xuất sắc và trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đồ lót, đồ tập. Anh đã thành lập hai nhãn hàng là thương hiệu đồ tập OMG và đồ lót nam U-Touch. Cả hai thương hiệu này đều nhanh chóng thành công và giúp mở rộng sức ảnh hưởng của Edison khắp châu Á cũng như trên thế giới. Là một người hết lòng ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, Edison thích thể hiện sự ủng hộ của mình bằng hành động thiết thực. Edison cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống của bản thân, như một sự khích lệ tinh thần cho những người giống anh. 8X sinh ra ở Nam Kinh (Trung Quốc) và chuyển đến New Zealand năm 2002, sống ở đây trong 12 năm. Anh từng kết hôn với bạn trai người New Zealand Josh Taylor và ly dị năm 2016. Năm 2015, Edison chuyển về Trung Quốc sinh sống và làm việc. Tại một đất nước mà cái nhìn về người đồng tính nói riêng và cộng đồng LGBTQ+ nói chung còn nhiều khắt khe, Edison Fan không tránh khỏi những định kiến hay kỳ thị. Song bất chấp mọi lời chỉ trích, anh vẫn nỗ lực, dùng sự thành công của bản thân như tiếng nói khẳng định sự bình đẳng cho những người thuộc cộng đồng mình.

