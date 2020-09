Xài ứng dụng HCMC EOC hỗ trợ khẩn cấp thế nào?

Ngoài cách thức gọi điện truyền thống, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh, tải ứng dụng HCMC EOC trên Appstore (IOS) hoặc Google Play (ANDROI), để liên hệ đến các cơ quan chức năng khi cần được hỗ trợ khẩn cấp. Khi đó, vị trí của người dân sẽ được cung cấp tự động cho tổng đài viên. Qua đó, các cơ quan chức năng có thể xác định nhanh chóng khu vực cần được hỗ trợ khẩn cấp để điều phối lực lượng ứng cứu. Thời gian tới, hệ thống sẽ được kết nối với dữ liệu hệ thống camera trên địa bàn, kết hợp tính năng định vị cuộc gọi, hỗ trợ tổng đài viên xác định, nắm bắt tình hình thực tế hiện trường xảy ra sự việc. Từ đây, thuận tiện phân loại tính chất sự cố, phát hiện các tình huống cảnh báo giả, quấy rối. Như vậy, với hệ thống liên thông tổng đài, giả sử trường hợp người dân báo cháy nhưng gọi nhầm vào số cấp cứu thì các tổng đài viên vẫn sẽ tự điều phối, ứng cứu kịp thời, đúng sự cố.

Hệ thống tổng đài khẩn giúp tổng đài viên xác định vị trí lực lượng ứng cứu gần nhất để điều động đến nơi xảy ra sự cố; đề xuất chặng đường phù hợp để lực lượng hỗ trợ đến hiện trường nhanh nhất. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sắp tới tổng đài sẽ được nâng cấp để kết nối với hệ thống camera ở các quận huyện, giúp người trực nắm bắt hiện trường xảy ra sự việc, sự cố, phát hiện tình huống cảnh báo giả, quấy rối...



TP HCM là nơi đầu tiên cả nước triển khai mô hình liên thông các tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115, từ tháng 5/2015. Năm 2018, thành phố được Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp hợp nhất.



Dựa trên kết quả hỗ trợ, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an thành phố, Sở Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện dự án nâng cấp hệ thống tổng đài 113 - 114 - 115.

Theo ông Lê Quốc Cường Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM, xuất phát từ những bất cập trong công tác tiếp nhận và xử lí thông tin khẩn cấp từ người dân trong các tình huống nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thành phố trước đây như vụ chìm tàu khách H29 tại vùng biển Cần Giờ ngày 2/8/2013, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở TTTT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115. Đây cũng là hệ thống tổng đài liên thông đầu tiên trên cả nước.

“Thành phố thông minh có bao gồm cả yếu tố an toàn, an ninh cho cư dân tại đô thị đó. Yếu tố này không chỉ đến từ việc phản ứng nhanh từ các lực lượng có trách nhiệm mà còn có ở khả năng giám sát, dự đoán trước các tình huống mất an toàn an ninh có thể xảy ra trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả”.

Đánh giá cao Hệ thống liên thông các tổng đài khẩn cấp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt, tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ nhân viên của đơn vị được tập huấn, nâng cao kĩ năng nghiệp vụ và ban hành hiệu quả các kĩ năng của hệ thống. Từ đó, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, kịp thời hơn trong tất cả các nhiệm vụ khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lãnh đạo TPHCMcũng mong muốn người dân thành phố sẽ phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để phát huy tối đa vai trò của tổng đài liên thông 113 - 114 - 115 nhằm đảm bảo phục vụ tốt, giữ gìn an toàn sức khỏe, tài sản, sinh mệnh cho người dân trên địa bàn.