Vừa ra mắt iPhone 12 đã gặp vô số lỗi khiến người dùng ngao ngán

Những ngày vừa qua, người dùng iPhone 12 liên tục than thở vì không nhận được tin nhắn bằng văn bản, những tin nhắn trong nhóm chát và khi tin nhắn đến lại không có thông báo. Dưới một số bình luận, Apple trả lời rằng đây là sự cố nhà mạng và sẽ được khắc phục qua cập nhật phần mềm. Dòng iPhone 12 được Apple thay đổi thiết kế với khung vuông, màn hình phủ ceramic bền hơn, chip xử lý A14 Bionic, màn hình OLED và mạng 5G. Cũng trong thời gian gần đây, trên các diễn đàn lớn như Reddit, MacRumors và cả trang hỗ trợ Apple, người dùng liên tục báo lỗi màn hình của iPhone 12 mini. iPhone 12 mini đã gặp lỗi màn hình khi không thể thực hiện tao tác vuốt chạm dù họ vừa mở hộp được ít ngày. Trước đó, iPhone cũng đã xảy ra một số lỗi khiến khách hàng được phen hoang mang tột độ bởi số tiền không nhỏ phải chi ra để sở hữu một chiếc máy này. Người dùng đã phát hiện ra iPhone 12 mắc lỗi thiết kế có thể gây thương tích cho ai đang sử dụng. Sườn máy iPhone 12 vát phẳng, tương tự những gì từng xuất hiện trên iPhone 4 và iPhone 5. iPhone 12 và iPhone 12 mini có sườn máy làm từ nhôm, trong khi đó, chất liệu trên chiếc iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max là thép không gỉ. Nhiều người dùng đã khiếu nại rằng họ bị thương do sườn máy của những chiếc iPhone mới quá sắc. Một số người dùng cho rằng những chiếc iPhone mới khá khó cầm nắm vì sườn máy phẳng. Không những vậy, lớp vỏ sơn bên ngoài của iPhone 12 cũng bị đánh giá là kém bền, dễ xước và bong tróc. Về màn hình của iPhone 12, rất nhiều người cũng đã phàn nàn rằng chúng có màu ấm hơn so với những chiếc máy điện thoại khác đã tắt tính năng True Tone. Hiện Apple chưa đưa ra thông báo chính thức nào về các lỗi của iPhone 12. Mô tả video

