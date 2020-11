“Ngắm kỹ” iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 Mini trước ngày lên kệ

iPhone 12 Pro Max có thiết kế tương tự như “người anh em” iPhone 12 Pro ở cả mặt trước và mặt sau. Điểm khác biệt duy nhất tới từ kích thước màn hình lớn hơn kèm theo cụm camera lớn hơn cùng cảm biến to hơn cũng như hỗ trợ khả năng chống rung cảm biến. Năm nay, phiên bản cao cấp nhất sẽ có kích thước màn hình tăng từ 6.5 inch trên iPhone 11 Pro Max lên thành 6.7 inch trên iPhone 12 Pro Max. Theo một số thông tin thì viền màn hình của iPhone 12 series năm nay sẽ mỏng hơn các thế hệ trước 1 chút, cụ thể là giảm từ 4.1mm xuống còn 3.47mm. Ở mặt lưng, cụm camera của iPhone 12 Pro Max sẽ to hơn một chút so với phiên bản Pro. Lý do là Apple đã nâng cấp camera này với cảm biến thu nhận hình ảnh to hơn, đồng thời tích hợp thêm công nghệ chống rung cảm biến (sensor shift), tức là hiệu quả chống rung sẽ cải thiện nhiều hơn so với công nghệ OIS truyền thống. iPhone 12 Pro Max mang tới những nâng cấp đáng kể về camera cũng như thời lượng pin so với các mẫu iPhone 12 khác. Về phía iPhone 12 mini, đây sẽ là một chiếc máy hoàn toàn mới tới từ Apple. Trên thị trường hiện tại số lượng smartphone có màn hình nhỏ hơn 6 inch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó với những ai yêu thích sự nhỏ gọn của các mẫu điện thoại nhỏ, họ không có cách nào khác ngoài việc chọn mua các mẫu iPhone đã lỗi thời như iPhone 7/8 hay iPhone SE 2020 có màn hình 4.7 inch nhưng sử dụng thiết kế màn hình 16:9 cũ. iPhone 12 mini sinh ra chính là dành cho hội người dùng có bàn tay nhỏ, mà đặc biệt là các chị em phụ nữ. Mặc dù có kích thước màn hình chỉ 5.4 inch, tức là tổng thể máy còn nhỏ hơn so với iPhone SE 2020, tuy nhiên, iPhone 12 mini vẫn được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến nhất của dòng 12 năm nay, có thể kể tới như chipset A14 Bionic mạnh mẽ, màn hình Ceramic Shield cực bền hay hỗ trợ cả 5G mmWave và sạc MagSafe mới, không hề kém cạnh so với bất cứ mẫu iPhone 12 nào khác. iPhone 12 mini có thiết kế giống iPhone 12, ngoại trừ việc màn hình bị cắt giảm xuống chỉ còn 5.4 inch. Màn hình này vẫn sử dụng tấm nền OLED với công nghệ TrueTone và chất lượng hiển thị tương đương iPhone 12. Các phiên bản iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Promax mã VN/A sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 27/11 tới đây.

