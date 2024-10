Việt Nam phát hiện loài động vật mới chưa từng có trên thế giới

Trong một phát hiện đáng chú ý, các nhà khoa học đã công bố sự tồn tại của một loài động vật mới thuộc chi cóc răng (tên khoa học: Oreolalax), được tìm thấy tại vùng núi Pờ Ma Lung, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Wikipedia) Loài cóc răng mới này, được gọi là cóc răng núi Pờ Ma Lung, là loài lưỡng cư thứ hai thuộc chi Oreolalax được ghi nhận tại Việt Nam. (Ảnh: Tra Cứu Quy Hoạch) Chúng có nhiều đặc điểm tương đồng với loài cóc răng Sterling (Oreolalax sterlingae), nhưng cũng có những nét riêng biệt như các đốm đen trên thân, nếp da gấp sau mắt và bụng, cùng với mống mắt hai tông màu.(Ảnh: Species New to Science) Phát hiện này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu biết về đa dạng sinh học của Việt Nam, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các khu rừng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. (Ảnh: ZSL) Theo TS Ben Tapley, phụ trách mảng bò sát và động vật lưỡng cư tại Vườn thú London, đây là một “chiến thắng” cho khu vực được mệnh danh là “điểm nóng về ếch” của Việt Nam.(Ảnh: ZSL) Nhóm nghiên cứu đến từ tổ chức Indo-Myanmar Conservation, dẫn đầu bởi một nhà khoa học Việt Nam, đã tiến hành chuyến thám hiểm và phát hiện loài cóc này. (Ảnh: Species New to Science) Họ đã dành nhiều thời gian quan sát và ghi nhận các đặc điểm sinh học của loài, từ đó xác định đây là một loài mới chưa từng được biết đến trước đây.(Ảnh: ZooKeys) Việc phát hiện loài cóc răng mới này là một lời nhắc nhở về sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái Việt Nam, đồng thời kêu gọi sự chú ý và nỗ lực bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài mà chúng ta còn chưa biết đến. Đây cũng là một minh chứng cho tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên để duy trì và phát triển đa dạng sinh học.(Ảnh: University of California, Berkeley) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

