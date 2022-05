Vì sao con người, nhất là Elon Musk quyết chọn sao Hoả định cư?

Trong bối cảnh những kế hoạch đưa người định cư trên sao Hoả đang được các cơ quan hàng không vũ trụ và các vị tỉ phú tập trung đẩy mạnh thì nhiều người vẫn thắc mắc, tại sao chúng ta phải làm vậy? Trước hết, sao Hoả là một hành tinh khắc nghiệt, không phù hợp cho sứ sống trong khi nguồn tài nguyên trên Trái đất và bầu không khí vẫn đủ để chúng ta sinh sống hàng trăm năm nữa. Ngay cả sa mạc, sông băng và những nơi cằn cỗi khác trên Trái Đất vẫn được coi là nơi có điều kiện sống lý tưởng hơn nhiều so với sao Hỏa. Chi số tiền khổng lồ này vào việc cải tạo Trái đất có thể sẽ mang lại hiệu quả nuôi sống nhiều người hơn. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, xét từ góc độ mối quan hệ giữa Trái đất và mặt trời, Trái đất sẽ không còn là một hành tinh có thể ở được trong tương lai, vì vậy, nếu không thoát khỏi Trái đất thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục sinh sống? Sự tàn phá môi trường, khai thác tài nguyên quá mức của con người kể từ khi công nghiệp hóa, cũng như việc phát thải khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch, đã khiến cho hiệu ứng nhà kính của Trái đất ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nhiệt độ trung bình đã tăng hơn 1 độ C so với trước khi công nghiệp hóa. Người ta tin rằng chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 3 độ C, hệ thống tự điều chỉnh của khí hậu Trái đất sẽ sụp đổ và những thảm họa không thể ngăn cản sẽ ập đến với chúng ta. Con người cũng cần đề phòng những thảm họa bên ngoài không gian, chẳng hạn như sự thay đổi mạnh mẽ của mặt trời và sự va chạm của các tiểu hành tinh vào Trái đất, hay tất cả những điều mà con người không thể đối phó được. Quá trình di dân tới các hành tinh khác chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực của vài thế hệ, thậm chí hàng chục thế hệ, vì vậy nếu không nỗ lực ngay từ bây giờ thì việc nhân loại tuyệt chủng sẽ có khả năng trở thành sự thật cao hơn. Về lí do lựa chọn sao Hoả, nó có lợi thế bởi là hành tinh gần Trái đất thứ 2, sau sao Kim. Sao Hoả có nhiều điểm tương đồng với Trái đất nhất nếu xét về trọng lực, nhiệt độ, bầu khí quyển. Sao Hỏa còn có thể đã từng tồn tại sự sống, có nước, bao quanh mình bằng một lớp khí quyển khá mỏng, nhiệt độ trên bề mặt không quá cao (63 độ c). Mặt trăng có điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với sao Hỏa. Mặt trăng có điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với sao Hỏa. Sao Thủy không phải là một mục tiêu triển vọng cho chuyến thám hiểm do sao Thủy không có những điều kiện tương đồng với Trái đất. Sao Kim gần Trái đất hơn so với sao Hỏa, nhưng sao Kim có một bầu khí quyển tương đối khắc nghiệt. Sao Kim được bao phủ bởi những đám mây axit sulfuric, áp lực không khí trên bề mặt của nó cao hơn Trái đất 92 lần. Bên ngoài hệ Mặt trời có thể sẽ có những hành tinh phù hợp nhưng quá xa tầm với của chúng ta. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Trong bối cảnh những kế hoạch đưa người định cư trên sao Hoả đang được các cơ quan hàng không vũ trụ và các vị tỉ phú tập trung đẩy mạnh thì nhiều người vẫn thắc mắc, tại sao chúng ta phải làm vậy? Trước hết, sao Hoả là một hành tinh khắc nghiệt, không phù hợp cho sứ sống trong khi nguồn tài nguyên trên Trái đất và bầu không khí vẫn đủ để chúng ta sinh sống hàng trăm năm nữa. Ngay cả sa mạc, sông băng và những nơi cằn cỗi khác trên Trái Đất vẫn được coi là nơi có điều kiện sống lý tưởng hơn nhiều so với sao Hỏa. Chi số tiền khổng lồ này vào việc cải tạo Trái đất có thể sẽ mang lại hiệu quả nuôi sống nhiều người hơn. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, xét từ góc độ mối quan hệ giữa Trái đất và mặt trời, Trái đất sẽ không còn là một hành tinh có thể ở được trong tương lai, vì vậy, nếu không thoát khỏi Trái đất thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục sinh sống? Sự tàn phá môi trường, khai thác tài nguyên quá mức của con người kể từ khi công nghiệp hóa, cũng như việc phát thải khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch, đã khiến cho hiệu ứng nhà kính của Trái đất ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nhiệt độ trung bình đã tăng hơn 1 độ C so với trước khi công nghiệp hóa. Người ta tin rằng chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 3 độ C, hệ thống tự điều chỉnh của khí hậu Trái đất sẽ sụp đổ và những thảm họa không thể ngăn cản sẽ ập đến với chúng ta. Con người cũng cần đề phòng những thảm họa bên ngoài không gian, chẳng hạn như sự thay đổi mạnh mẽ của mặt trời và sự va chạm của các tiểu hành tinh vào Trái đất, hay tất cả những điều mà con người không thể đối phó được. Quá trình di dân tới các hành tinh khác chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực của vài thế hệ, thậm chí hàng chục thế hệ, vì vậy nếu không nỗ lực ngay từ bây giờ thì việc nhân loại tuyệt chủng sẽ có khả năng trở thành sự thật cao hơn. Về lí do lựa chọn sao Hoả , nó có lợi thế bởi là hành tinh gần Trái đất thứ 2, sau sao Kim. Sao Hoả có nhiều điểm tương đồng với Trái đất nhất nếu xét về trọng lực, nhiệt độ, bầu khí quyển. Sao Hỏa còn có thể đã từng tồn tại sự sống, có nước, bao quanh mình bằng một lớp khí quyển khá mỏng, nhiệt độ trên bề mặt không quá cao (63 độ c). Mặt trăng có điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với sao Hỏa. Mặt trăng có điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với sao Hỏa. Sao Thủy không phải là một mục tiêu triển vọng cho chuyến thám hiểm do sao Thủy không có những điều kiện tương đồng với Trái đất. Sao Kim gần Trái đất hơn so với sao Hỏa, nhưng sao Kim có một bầu khí quyển tương đối khắc nghiệt. Sao Kim được bao phủ bởi những đám mây axit sulfuric, áp lực không khí trên bề mặt của nó cao hơn Trái đất 92 lần. Bên ngoài hệ Mặt trời có thể sẽ có những hành tinh phù hợp nhưng quá xa tầm với của chúng ta. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV