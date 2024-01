Tưởng tảng đá ven đường, lại gần mới biết... của hiếm ít gặp

Ban đầu, họ nghĩ đó là một tảng đá lớn, nhưng sau khi chạm vào, họ nhận ra rằng đó là một cây nấm kỳ lạ. Nấm này nặng đến 11kg và có chu vi khoảng 1,5m, đủ để chuẩn bị một bữa ăn chay cho 15 người. Cả nhóm phải cố gắng khiêng cây nấm về trụ sở kiểm lâm gần đó, vì trọng lượng của nó là 10,6kg, vượt xa dự đoán. Fiona và đồng nghiệp quyết định cắt cây nấm khổng lồ ra để làm bữa tối và kinh ngạc khi một cây nấm duy nhất đủ cho 15 người ăn. Loại nấm này có tên Calvatia gigantea, có thể phát triển đến kích thước lớn nhất vào cuối mùa hè và mùa thu, nhưng hiện tượng phình to có thể xảy ra do các yếu tố môi trường. Mặc dù cây nấm phồng khổng lồ này có thể ăn được khi còn non, nhưng sau khi trưởng thành, nó bắt đầu phân hủy và trở nên độc hại, thậm chí gây chết người. Loại nấm quý này có hiệu quả trong việc cầm máu và giải độc nhưng việc tiêu thụ nó chưa phổ biến và cần nhiều nghiên cứu hơn về thành phần và hiệu quả cụ thể. Tại Hàn Quốc, nấm trứng Daenggu thường có giá trị khoảng 50 triệu won (hơn 970 triệu đồng). Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

