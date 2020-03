Trung Quốc dùng “vũ khí đặc biệt” tiêu diệt virus corona tại nơi công cộng

Nhiều công ty tại Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19. Trong đó, một số công ty đang chuyển sang công nghệ mới: dùng đèn cực tím để tiêu diệt virus corona một cách nhanh chóng. Công ty vận tải công cộng Thượng Hải đã cải tạo một phòng rửa xe buýt thông thường thành phòng khử trùng xe buýt bằng đèn cực tím để phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Công nghệ này sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp làm sach thủ công và thuốc khử trùng độc hại. Theo đó, quy trình làm sạch vốn dĩ được nhân viên thực hiện đến 40 phút, giờ đây rút ngắn chỉ còn 10 phút nhờ những ánh sáng trắng xanh. Phòng này được lắp đặt 216 bóng đèn cực tím trên trần, tường và sàn nhà, cùng với những giá đèn cực tím mini có thể di chuyển để đưa vào làm sạch các ngóc ngách phía trong. Với thiết kế như vậy, công suất làm việc của mỗi phòng lên tới 250 xe/ngày. Các phòng khử trùng hoàn toàn được đóng kín và được nhân viên đứng bên ngoài vận hành, tuyệt đối an toàn. Đại diện công ty vận tải công cộng Thượng Hải cho biết: "Sự ra đời của công nghệ chống virus corona bằng đèn tia cực tím giúp cho nhân viên của chúng tôi được làm việc trong môi trường an toàn hơn. Mặt khác, hành khách trên xe buýt cũng an tâm hơn khi sử dụng phương tiện công cộng giữa mùa dịch.'' Ngoài ra, một công ty phía nam tỉnh Quảng Đông cũng đề xuất hệ thống khử trùng thang máy bằng tia cực tím. Các đèn cực tím được thiết kế trong thang máy hoạt động khi không có ai bên trong, tự động tắt khi hoàn tất việc làm sạch. Ngân hàng trung ương Trung Quốc hồi tháng 2 cho biết, họ đã dùng đèn cực tím để khử trùng số tiền thu hồi vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên chuyển sang các dạng thức thanh toán phi tiền mặt nếu có thể để tránh lây nhiễm Covid-19. Ông Paul Tambyah, chủ tịch Hiệp hội châu Á - Thái Bình Dương về nhiễm trùng và vi sinh lâm sàng khuyến cáo, khử trùng bằng tia cực tím có hiệu quả nhưng cần phải thận trọng khi sử dụng vì tia cực tím có thể gây ung thư da. Trung Quốc khử trùng xe buýt bằng tia cực tím, tiêu diệt virus corona. Nguồn: Youtube CGTN

