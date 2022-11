1.Wadi Rum, Jordan: Viên trân bảo của Trung Đông – vùng sa mạc Wadi Rum hay còn được gọi là Thung lũng Mặt trăng có mọi thứ bạn khao khát cho chuyến du hành sao Hỏa trên Trái Đất. Từ những tảng đá sa thạch màu đỏ đến những miệng núi lửa thời tiền sử, cùng sự kiến tạo hiểm trở, bí ẩn và dị thường của những cồn cát, vách đá tạo nên cảnh sắc siêu thực, địa danh tuyệt đẹp này của Jordan sẽ đưa bạn đến sao Hỏa mà không cần chờ đến hành trình xuyên không gian trong nhiều năm nữa. 2.Sa mạc Atacama, Chile: Sa mạc Atacama thuộc Chile nằm trên một cao nguyên dài 966km tại Nam Mỹ và là một trong những khu vực khô hạn nhất trên Trái đất. Đây là một trong những cảnh quan giống Sao Hỏa nhất trên Trái Đất. Vào năm 2004, các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã dành 4 tuần để nghiên cứu sa mạc Atacama nhằm tìm hiểu, liệu sự sống có thể tồn tại trên sao Hỏa. Do sa mạc Atacama nằm ở khu vực khuất gió của vùng bờ biển Chile nên khí hậu ở đây vô cùng khô hạn, cùng với sự kết hợp của dòng thổi ngoài khơi lạnh đã khiến các hạt sương bị tan vỡ trước khi tiếp cận bề mặt sa mạc. Một số trạm thời tiết trên sa mạc chưa từng ghi nhận bất cứ trận mưa nào. Do đó vào năm 2011, sa mạc Atacama đã trở thành tâm điểm của các bản tin toàn cầu khi một trận tuyết rơi dày 80cm đổ xuống khu vực này. Đây là trận tuyết rơi lớn nhất trong 20 năm qua. 3. Hồ Vostok, Nam Cực: Vào năm 2012, một nhóm các nhà khoɑ học Nga đã khoan để thăm dò hồ Vostok, vốn Ƅị chôn vùi dưới hơn 3 km băng Nam Ϲực. Sự kiện này đã được những người уêu khoa học trên toàn thế giới chú ý theo dõi với hу vọng rằng cuộc thám hiểm sẽ cung cấρ manh mối về cách để tồn tại trên sɑo Hỏa băng giá, nơi có nhiệt độ trung Ƅình khoảng -80 độ F (- 60 độ C). Thực tế, Ƅăng đã bao phủ vùng nước này từ khoảng 14-34 triệu năm trước, khiến hồ Ƅị ngăn cách hoàn toàn với thế giới Ƅên ngoài. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng hồ nước ngọt khổng lồ nàу có thể là nơi sinh sống của những sinh vật ưɑ lạnh giá dưới lớp băng trong hàng triệu năm. Điều nàу tương tự như những gì được mong đợi trên sɑo Hỏa. 4. Núi lửa Pico de Orizaba, Mexico: Rặng cây xung quanh núi lửa Pico de Orizaba tại Mexico được xem là một trong những rặng cây cao nhất thế giới. Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu bằng cách nào mà sự sống hình thành ở một nơi có địa hình dốc và lạnh như vậy. Một khi giải đáp được câu hỏi trên, các nhà khoa học hoàn toàn có cơ sở tin rằng sao Hỏa là một hành tinh sống. Núi lửa Pico de Orizaba nằm ở độ cao 5.675m - được công nhận là một trong những độ cao lớn nhất thế giới hỗ trợ sự sống, đã phun trào lần cuối cùng vào năm 1846. Rặng cây bao quanh núi lửa này trải dài trên 4.000m. Trong nhiều năm qua các nhà nghiên cứu đã nhiều lần leo lên khu vực núi lửa để tìm hiểu cách thức mà sự sống bắt nguồn tại vùng đất có khí hậu khắc nghiệt như trên sao Hỏa này. >>>Xem thêm video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa (Nguồn: VTC14).

1.Wadi Rum, Jordan: Viên trân bảo của Trung Đông – vùng sa mạc Wadi Rum hay còn được gọi là Thung lũng Mặt trăng có mọi thứ bạn khao khát cho chuyến du hành sao Hỏa trên Trái Đất. Từ những tảng đá sa thạch màu đỏ đến những miệng núi lửa thời tiền sử, cùng sự kiến tạo hiểm trở, bí ẩn và dị thường của những cồn cát, vách đá tạo nên cảnh sắc siêu thực, địa danh tuyệt đẹp này của Jordan sẽ đưa bạn đến sao Hỏa mà không cần chờ đến hành trình xuyên không gian trong nhiều năm nữa. 2.Sa mạc Atacama, Chile: Sa mạc Atacama thuộc Chile nằm trên một cao nguyên dài 966km tại Nam Mỹ và là một trong những khu vực khô hạn nhất trên Trái đất. Đây là một trong những cảnh quan giống Sao Hỏa nhất trên Trái Đất . Vào năm 2004, các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã dành 4 tuần để nghiên cứu sa mạc Atacama nhằm tìm hiểu, liệu sự sống có thể tồn tại trên sao Hỏa. Do sa mạc Atacama nằm ở khu vực khuất gió của vùng bờ biển Chile nên khí hậu ở đây vô cùng khô hạn, cùng với sự kết hợp của dòng thổi ngoài khơi lạnh đã khiến các hạt sương bị tan vỡ trước khi tiếp cận bề mặt sa mạc. Một số trạm thời tiết trên sa mạc chưa từng ghi nhận bất cứ trận mưa nào. Do đó vào năm 2011, sa mạc Atacama đã trở thành tâm điểm của các bản tin toàn cầu khi một trận tuyết rơi dày 80cm đổ xuống khu vực này. Đây là trận tuyết rơi lớn nhất trong 20 năm qua. 3. Hồ Vostok, Nam Cực: Vào năm 2012, một nhóm các nhà khoɑ học Nga đã khoan để thăm dò hồ Vostok, vốn Ƅị chôn vùi dưới hơn 3 km băng Nam Ϲực. Sự kiện này đã được những người уêu khoa học trên toàn thế giới chú ý theo dõi với hу vọng rằng cuộc thám hiểm sẽ cung cấρ manh mối về cách để tồn tại trên sɑo Hỏa băng giá, nơi có nhiệt độ trung Ƅình khoảng -80 độ F (- 60 độ C). Thực tế, Ƅăng đã bao phủ vùng nước này từ khoảng 14-34 triệu năm trước, khiến hồ Ƅị ngăn cách hoàn toàn với thế giới Ƅên ngoài. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng hồ nước ngọt khổng lồ nàу có thể là nơi sinh sống của những sinh vật ưɑ lạnh giá dưới lớp băng trong hàng triệu năm. Điều nàу tương tự như những gì được mong đợi trên sɑo Hỏa. 4. Núi lửa Pico de Orizaba, Mexico: Rặng cây xung quanh núi lửa Pico de Orizaba tại Mexico được xem là một trong những rặng cây cao nhất thế giới. Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu bằng cách nào mà sự sống hình thành ở một nơi có địa hình dốc và lạnh như vậy. Một khi giải đáp được câu hỏi trên, các nhà khoa học hoàn toàn có cơ sở tin rằng sao Hỏa là một hành tinh sống . Núi lửa Pico de Orizaba nằm ở độ cao 5.675m - được công nhận là một trong những độ cao lớn nhất thế giới hỗ trợ sự sống, đã phun trào lần cuối cùng vào năm 1846. Rặng cây bao quanh núi lửa này trải dài trên 4.000m. Trong nhiều năm qua các nhà nghiên cứu đã nhiều lần leo lên khu vực núi lửa để tìm hiểu cách thức mà sự sống bắt nguồn tại vùng đất có khí hậu khắc nghiệt như trên sao Hỏa này. >>>Xem thêm video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa (Nguồn: VTC14).