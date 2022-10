Top động, thực vật độc nhất vô nhị có thể bạn chưa từng nghe tên

1. Mycena xanh: Chúng có tên gọi là Pixie Parasols, mọc trên khúc gỗ vùng Đông Grippsland (Australia). Mycena là một chi lớn của các dạng nấm hoại sinh nhỏ, rộng không tới vài cm. Đặc điểm của loài thực vật độc nhất vô nhị này là có hình bào tử màu trắng, nắp hình nón hoặc hình chuông nhỏ và thân hình mỏng manh. Hầu hết chúng đều có màu xám hoặc nâu, nhưng một số loài có màu sắc tươi sáng hơn. Chúng đều có đầu trong suốt và có vân, hiếm khi có biên độ phát sinh. Một số loài như Mycena haematopus, tiết ra mủ khi thân của chúng bị gãy, và nhiều nhóm có mùi như khí Clo. 2. Melanistic serval: Có thể bạn chưa từng nghe thấy tên loài động vật này. Chúng là một loài mèo hoang dã cực kỳ hiếm, chúng có nguồn gốc từ Châu Phi. Nó bắt nguồn từ tên gọi của nó là melanistic, một đột biến gen khiến nó có sắc tố sẫm màu khi so sánh với các đồng loại của nó. Loài động vật này được coi là mắc bệnh melanistic - một dạng đột biến gen khiến nó có màu tối hơn so với các đồng loại bình thường. Theo các nhà sinh vật học, loại đột biến di truyền này là rất hiếm trong số các loài động vật khiến nó trở nên độc nhất vô nhị. Không có nhiều thông tin về loài khó nắm bắt này. 3. Táo Black Diamond: Táo Black Diamond có vỏ màu tím sẫm độc đáo. Đây là một giống táo quý hiếm được trồng ở vùng núi Tây Tạng. Táo Black Diamond là giống táo quý hiếm thuộc họ Hoa Nâu. Những quả táo có vỏ màu tím sẫm độc đáo và màu sắc được cho là do địa lý bản địa của chúng. Những quả táo có tên gọi như vậy là do kết cấu như sáp và ánh kim cương. Táo có nguồn gốc từ Nyingchi, một thành phố nhỏ ở Tây Tạng. 4. Axolotl còn được biết đến với tên gọi cá đi bộ Mexico (Ambystoma mexicanum). Đây là loài kỳ giông bản xứ của Mexico. Chúng có họ hàng gần với kỳ giông hổ. Điều thú vị là dù có tên là cá đi bộ nhưng chúng không phải là cá mà thuộc lớp bò sát. Axolotl gây chú ý với đầu bè rộng và đôi mắt không mí. Chúng có các chi nhưng không phát triển. Các chi của chúng là những ngón dài mảnh. Cá đi bộ Mexico có một khả năng đặc biệt là chúng có thể mọc lại các chi sau khi bị đứt lìa. Thêm nữa, Axolotl thường nuốt những viên sỏi nhỏ để duy trì khả năng nổi trên mặt nước. >>>Xem thêm video: Top 7 Cách Sinh Sản Bá Đạo Của Thế Giới Loài Vật (Nguồn: Những Điều Kỳ Thú).

1. Mycena xanh: Chúng có tên gọi là Pixie Parasols, mọc trên khúc gỗ vùng Đông Grippsland (Australia). Mycena là một chi lớn của các dạng nấm hoại sinh nhỏ, rộng không tới vài cm. Đặc điểm của loài thực vật độc nhất vô nhị này là có hình bào tử màu trắng, nắp hình nón hoặc hình chuông nhỏ và thân hình mỏng manh. Hầu hết chúng đều có màu xám hoặc nâu, nhưng một số loài có màu sắc tươi sáng hơn. Chúng đều có đầu trong suốt và có vân, hiếm khi có biên độ phát sinh. Một số loài như Mycena haematopus, tiết ra mủ khi thân của chúng bị gãy, và nhiều nhóm có mùi như khí Clo. 2. Melanistic serval: Có thể bạn chưa từng nghe thấy tên loài động vật này. Chúng là một loài mèo hoang dã cực kỳ hiếm, chúng có nguồn gốc từ Châu Phi. Nó bắt nguồn từ tên gọi của nó là melanistic, một đột biến gen khiến nó có sắc tố sẫm màu khi so sánh với các đồng loại của nó. Loài động vật này được coi là mắc bệnh melanistic - một dạng đột biến gen khiến nó có màu tối hơn so với các đồng loại bình thường. Theo các nhà sinh vật học, loại đột biến di truyền này là rất hiếm trong số các loài động vật khiến nó trở nên độc nhất vô nhị. Không có nhiều thông tin về loài khó nắm bắt này. 3. Táo Black Diamond: Táo Black Diamond có vỏ màu tím sẫm độc đáo. Đây là một giống táo quý hiếm được trồng ở vùng núi Tây Tạng. Táo Black Diamond là giống táo quý hiếm thuộc họ Hoa Nâu. Những quả táo có vỏ màu tím sẫm độc đáo và màu sắc được cho là do địa lý bản địa của chúng. Những quả táo có tên gọi như vậy là do kết cấu như sáp và ánh kim cương. Táo có nguồn gốc từ Nyingchi, một thành phố nhỏ ở Tây Tạng. 4. Axolotl còn được biết đến với tên gọi cá đi bộ Mexico (Ambystoma mexicanum). Đây là loài kỳ giông bản xứ của Mexico. Chúng có họ hàng gần với kỳ giông hổ. Điều thú vị là dù có tên là cá đi bộ nhưng chúng không phải là cá mà thuộc lớp bò sát. Axolotl gây chú ý với đầu bè rộng và đôi mắt không mí. Chúng có các chi nhưng không phát triển. Các chi của chúng là những ngón dài mảnh. Cá đi bộ Mexico có một khả năng đặc biệt là chúng có thể mọc lại các chi sau khi bị đứt lìa. Thêm nữa, Axolotl thường nuốt những viên sỏi nhỏ để duy trì khả năng nổi trên mặt nước. >>>Xem thêm video: Top 7 Cách Sinh Sản Bá Đạo Của Thế Giới Loài Vật (Nguồn: Những Điều Kỳ Thú).