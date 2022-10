Ngạc nhiên động vật “mình rồng, đầu mai rùa” dạo chơi bên bờ biển

Mới đây, một đoạn clip về sinh vật kỳ lạ được cư dân mạng "đào mộ" đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Theo đó, người xem có thể thấy một con rồng komodo đang chậm rãi đi dạo trên bãi biển với một chiếc mai rùa to lớn trùm kín trên đầu. Thật ra cũng chẳng cần phải thêm bất kỳ món trang sức nào mà chỉ cần sự xuất hiện của rồng komodo thôi đã đủ gây rất nhiều sự tò mò rồi. Tuy nhiên, với hình dáng kỳ lạ của chú rồng komodo trong đoạn clip đã gây ra một "vụ nổ" trên mạng xã hội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đoạn clip chú rồng komodo kỳ lạ đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận theo sau đó. Nó được tác giả - Fascinating đăng trên twitter với nội dung "Một con rồng komodo sau khi ăn thịt một con rùa đã lấy cái mai của nó để đội lên đầu như một chiếc mũ". Rồng Komodo là một loài thằn lằn sống ở đảo Komodo, Rinca , Flores và Gili Motang thuộc Indonesia. Một loài thuộc họ kỳ đà, chúng là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại hiện nay. Một con Komodo trưởng thành có thể dài đến 3 mét và nặng đến 70 kg. Kích thước khổng lồ khiến chúng thống trị nơi mà chúng sinh sống. Thức ăn của chúng gồm có các loài động vật không xương sống, chim và động vật có vú. Vết cắn của chúng có chứa độc. Rồng Komodo lần đầu tiên được ghi lại bởi các nhà khoa học phương Tây vào năm 1910. Tại Indonesia chúng là loại động vật được bảo vệ, và có hẳn 1 vườn quốc gia mang tên loài động vật này. Rồng Komodo thích sống ở những nơi nóng, khô, và thường sống ở vùng đồng cỏ khô, thảo nguyên và rừng nhiệt đới ở độ cao thấp. Nó hoạt động mạnh nhất vào ban ngày. Tốc độ của chúng có thể đạt đến 20 km/h, lặn sâu tới 4,5 m và trèo cây một cách thành thạo. Rồng Komodo có đuôi dài bằng thân của nó. Chúng có khoảng 60 chiếc răng cưa và thường xuyên được thay thế. Nó cũng có lưỡi dài, màu vàng, sâu. Da của rồng Komodo được bao bọc bởi lớp vảy giáp như một bộ giáp tự nhiên. Tai của rồng Komodo rất kém, nhưng bù lại chúng có thể nhìn thấy các vật thể ở khoảng cách 300 m, nhưng vì võng mạc của chúng hình nón nên nó được cho là có tầm nhìn ban đêm kém. Nó có thể phân biệt màu sắc, nhưng có sự phân biệt thị giác kém của các vật thể đứng yên. Chúng có thể ăn một lượng thức ăn bằng 80% trọng lượng cơ thể. Và do quá trình tiêu hóa, trao đổi chất chậm, nên mỗi tháng chúng chỉ cần ăn một bữa no là đủ. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, vào tháng 9 năm 2021, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa chúng vào Danh sách Đỏ các loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. >>>Xem thêm video: Top 7 Cách Sinh Sản Bá Đạo Của Thế Giới Loài Vật. (Nguồn: Những Điều Kỳ Thú).

Mới đây, một đoạn clip về sinh vật kỳ lạ được cư dân mạng "đào mộ" đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Theo đó, người xem có thể thấy một con rồng komodo đang chậm rãi đi dạo trên bãi biển với một chiếc mai rùa to lớn trùm kín trên đầu. Thật ra cũng chẳng cần phải thêm bất kỳ món trang sức nào mà chỉ cần sự xuất hiện của rồng komodo thôi đã đủ gây rất nhiều sự tò mò rồi. Tuy nhiên, với hình dáng kỳ lạ của chú rồng komodo trong đoạn clip đã gây ra một "vụ nổ" trên mạng xã hội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đoạn clip chú rồng komodo kỳ lạ đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận theo sau đó. Nó được tác giả - Fascinating đăng trên twitter với nội dung "Một con rồng komodo sau khi ăn thịt một con rùa đã lấy cái mai của nó để đội lên đầu như một chiếc mũ". Rồng Komodo là một loài thằn lằn sống ở đảo Komodo, Rinca , Flores và Gili Motang thuộc Indonesia. Một loài thuộc họ kỳ đà, chúng là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại hiện nay. Một con Komodo trưởng thành có thể dài đến 3 mét và nặng đến 70 kg. Kích thước khổng lồ khiến chúng thống trị nơi mà chúng sinh sống. Thức ăn của chúng gồm có các loài động vật không xương sống, chim và động vật có vú. Vết cắn của chúng có chứa độc. Rồng Komodo lần đầu tiên được ghi lại bởi các nhà khoa học phương Tây vào năm 1910. Tại Indonesia chúng là loại động vật được bảo vệ, và có hẳn 1 vườn quốc gia mang tên loài động vật này. Rồng Komodo thích sống ở những nơi nóng, khô, và thường sống ở vùng đồng cỏ khô, thảo nguyên và rừng nhiệt đới ở độ cao thấp. Nó hoạt động mạnh nhất vào ban ngày. Tốc độ của chúng có thể đạt đến 20 km/h, lặn sâu tới 4,5 m và trèo cây một cách thành thạo. Rồng Komodo có đuôi dài bằng thân của nó. Chúng có khoảng 60 chiếc răng cưa và thường xuyên được thay thế. Nó cũng có lưỡi dài, màu vàng, sâu. Da của rồng Komodo được bao bọc bởi lớp vảy giáp như một bộ giáp tự nhiên. Tai của rồng Komodo rất kém, nhưng bù lại chúng có thể nhìn thấy các vật thể ở khoảng cách 300 m, nhưng vì võng mạc của chúng hình nón nên nó được cho là có tầm nhìn ban đêm kém. Nó có thể phân biệt màu sắc, nhưng có sự phân biệt thị giác kém của các vật thể đứng yên. Chúng có thể ăn một lượng thức ăn bằng 80% trọng lượng cơ thể. Và do quá trình tiêu hóa, trao đổi chất chậm, nên mỗi tháng chúng chỉ cần ăn một bữa no là đủ. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, vào tháng 9 năm 2021, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa chúng vào Danh sách Đỏ các loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. >>>Xem thêm video: Top 7 Cách Sinh Sản Bá Đạo Của Thế Giới Loài Vật. (Nguồn: Những Điều Kỳ Thú).