Top 8 động vật nguy hiểm nhất, 2 loài quen thuộc ở Việt Nam

1. Muỗi: Đứng đầu danh sách những động vật nguy hiểm nhất cho con người là muỗi, loài côn trùng nhỏ bé nhưng gây ra khoảng 750.000 ca tử vong mỗi năm do truyền các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết và virus Zika. Số lượng muỗi ở Việt Nam rất nhiều. (Ảnh: medinet) 2. Rắn: Rắn độc gây ra khoảng 100.000 ca tử vong mỗi năm. Các loài rắn như rắn hổ mang, rắn cạp nong và rắn đuôi chuông đều có nọc độc cực mạnh.(Ảnh: Wikipedia) 3. Chó: Mặc dù là bạn thân của con người, nhưng chó cũng gây ra khoảng 35.000 ca tử vong mỗi năm, chủ yếu do bệnh dại.(Ảnh: Eva.vn) 4. Ốc nước ngọt: Loài ốc này truyền bệnh sán máng, gây ra khoảng 20.000 ca tử vong mỗi năm.(Ảnh: Wikipedia) 5. Bọ xít hút máu: Còn được gọi là “bọ thích khách”, loài này gây ra khoảng 12.000 ca tử vong mỗi năm do truyền bệnh Chagas.(Ảnh: Healthline) 6. Cá sấu: Cá sấu nước mặn và cá sấu sông Nile là những loài cá sấu nguy hiểm nhất, với hàng trăm ca tử vong mỗi năm do tấn công con người.(Ảnh: Wikipedia) 7. Hà mã: Mặc dù là động vật ăn cỏ, hà mã rất hung dữ và gây ra nhiều ca tử vong ở châu Phi do tấn công bất ngờ.(Ảnh: Wikipedia) 8. Sư tử: Sư tử là loài săn mồi mạnh mẽ và đã gây ra nhiều ca tử vong cho con người, đặc biệt là ở châu Phi.(Ảnh: 24H) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

