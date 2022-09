Tổng hợp đánh giá về iPhone 14: Chỉ một mẫu đáng mua?

iPhone 14 có thể không đáng để nâng cấp với hầu hết mọi người, trừ khi họ đang dùng những máy đã quá cũ. Cây bút Joanna Stern của Thời báo Phố Wall viết: “Bạn chỉ nên mua iPhone Pro giá 999 USD trở lên”. Trong khi đó, tác giả Cherlynn Low của trang tin công nghệ Engadget nhận xét, “iPhone 14 là định nghĩa rõ nhất của nâng cấp nhỏ nhặt. Nếu chuyển từ iPhone 11 hoặc cũ hơn, bạn sẽ thấy hài lòng”. Stern hiểu rằng áp lực lạm phát khiến mức giá của iPhone 14 Pro và iPhone14 Pro Max có thể quá đắt với nhiều người. Dù vậy, cô cho rằng Apple đã nỗ lực để chúng xứng với chênh lệch giá 200 USD (so với bản thường), đặc biệt là năm nay. Chẳng hạn, màn hình iPhone 14 Pro được nâng cấp đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Chúng dùng màn hình always-on và có thêm Dynamic Island, thay thế tai thỏ trong các iPhone cũ. Dynamic Island sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại thao tác của người dùng. Stern gọi Dynamic Island là “bổ sung đa nhiệm tốt nhất của iPhone gần đây” vì nó giúp mọi người điều chỉnh nhạc trong khi đang dùng các ứng dụng khác, hay quản lý ghi âm trong khi đang ghi chú. Với nhà báo Nilay Patel của The Verge, tính năng này không quá ấn tượng. “Đó là một ý tưởng hay, như mọi phiên bản đầu tiên khác, Apple đưa ra một số lựa chọn thực sự hiệu quả và những thứ còn lại thì…”. Theo Patel, vài hiệu ứng Dynamic Island rất đẹp, chẳng hạn xem được thông tin cuộc gọi hay thời gian trên màn hình, song vài tính năng khác lại khá “hỏi chấm”. Các bài đánh giá cũng nhấn mạnh vào camera được nâng cấp của iPhone 14 Pro. David Phelan, cộng tác viên của Forbes, khen ngợi sự nổi bật của camera, giúp xoay sở dễ dàng trong điều kiện ánh sáng yếu và tuyệt đẹp trong các điều kiện khả quan hơn. Còn theo Low của Engadget, camera iPhone 14 Pro chỉ cải tiến chút ít so với iPhone 13 Pro. “Thực tế, hầu hết ảnh tôi chụp từ iPhone 14 Pro và 13 Pro về cơ bản khó phân biệt. Đôi khi ảnh từ điện thoại mới sẽ sáng hơn, nhưng đôi khi ngược lại”. Rõ ràng, gần như những ai đang dùng iPhone 13 Pro sẽ không lên iPhone 14 Pro. “Bất chấp ước mơ của Apple và nhà mạng là bạn sẽ mua điện thoại thường xuyên hơn cả giặt quần áo, khả năng là bạn chỉ nâng cấp khi điện thoại đã 2 hay 3 năm tuổi”, Stern viết. Tác giả Stern lưu ý Apple đã giảm giá các mẫu máy cũ như iPhone 13. “Xét tới iPhone 14 799 USD không tốt hơn đáng kể iPhone 13 699 USD, tôi có thể hiểu vì sao một số người sẽ muốn tiết kiệm 100 USD”. Song, cô cũng đặt câu hỏi “Liệu bạn có thể tính giá của cuộc đời hay không”. iPhone 14 được trang bị tính năng nhắn tin SOS khẩn cấp qua vệ tinh và phát hiện va chạm xe. Tạp chí Wired cho rằng iOS mới là ngôi sao sáng, vì vậy, người dùng iPhone có thể chỉ cần cập nhật phần mềm thay vì mua máy mới hoàn toàn. Mời quý độc giả xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple | VTV24

