Tò mò vích biển 100 kg cực hiếm dạt vào bờ biển Quảng Trị

Vào ngày 9/10, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của đơn vị vừa phối hợp với ngư dân và các em học sinh kịp thời cứu hộ một cá thể vích biển (rùa biển) quý hiếm nặng gần 100 kg trở về biển an toàn. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 8/10, trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), 5 ngư dân và 2 em học sinh đã phát hiện cá thể vích trên bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển. Ngay sau đó, các ngư dân và các em học sinh thông báo với Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để giải cứu cá thể vích trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã cử tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh số hiệu VN (C) 00029, phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương đưa cá thể vích trở về biển. Vích (tên khoa học Chelonia mydas) là loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ rùa biển hoặc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ cá thể, sản phẩm, bộ phận không thể tách rời sự sống của chúng (bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật) sẽ bị xử lý hình sự với mức hình phạt tối đa lên đến 15 năm tù giam đối với cá nhân. Rùa biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương và bãi biển. Các loài rùa biển đều được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (Sách Đỏ IUCN hay gọi tắt là Sách Đỏ, tiếng Anh: IUCN Red List of Threatened Species hay IUCN Red List, là danh sách toàn diện nhất về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới), về các loài bị đe dọa hoặc nguy cấp hay cực kỳ nguy cấp. Mặc dù rùa biển thường đẻ khoảng 100 trứng mỗi lần nhưng htỷ lệ sống sót đến tuổi trưởng thành của rùa con là rất thấp. Do vậy, rùa biển trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Mời độc giả xem video: Phát hiện và thu giữ nhiều cá thể rùa quý hiếm. Nguồn: HANOITV.

Vào ngày 9/10, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của đơn vị vừa phối hợp với ngư dân và các em học sinh kịp thời cứu hộ một cá thể vích biển (rùa biển) quý hiếm nặng gần 100 kg trở về biển an toàn. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 8/10, trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), 5 ngư dân và 2 em học sinh đã phát hiện cá thể vích trên bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển. Ngay sau đó, các ngư dân và các em học sinh thông báo với Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để giải cứu cá thể vích trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã cử tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh số hiệu VN (C) 00029, phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương đưa cá thể vích trở về biển. Vích (tên khoa học Chelonia mydas) là loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ rùa biển hoặc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ cá thể, sản phẩm, bộ phận không thể tách rời sự sống của chúng (bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật) sẽ bị xử lý hình sự với mức hình phạt tối đa lên đến 15 năm tù giam đối với cá nhân. Rùa biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương và bãi biển. Các loài rùa biển đều được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (Sách Đỏ IUCN hay gọi tắt là Sách Đỏ, tiếng Anh: IUCN Red List of Threatened Species hay IUCN Red List, là danh sách toàn diện nhất về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới), về các loài bị đe dọa hoặc nguy cấp hay cực kỳ nguy cấp. Mặc dù rùa biển thường đẻ khoảng 100 trứng mỗi lần nhưng htỷ lệ sống sót đến tuổi trưởng thành của rùa con là rất thấp. Do vậy, rùa biển trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Mời độc giả xem video: Phát hiện và thu giữ nhiều cá thể rùa quý hiếm. Nguồn: HANOITV.