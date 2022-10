Tò mò “siêu phẩm” màn hình gập Apple trình làng năm 2024

Theo báo cáo dự đoán hàng năm mới được công bố ngày 18/10, CCS Insight dự đoán Apple sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm iPad màn hình gập thay vì bắt đầu với một chiếc iPhone. Điều này trái ngược với các nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) khác, như Samsung đã tung ra điện thoại màn hình gập thay vì máy tính bảng. Ông Ben Wood, trưởng nhóm nghiên cứu tại CCS Insight, đánh giá một chiếc iPhone màn hình gập sẽ thành rủi ro vô cùng lớn đối với Apple. Thứ nhất, phiên bản này sẽ phải cực kỳ đắt để không thể “ăn mòn” thị phần của những chiếc iPhone hiện có. Nhà phân tích nói rằng một chiếc iPhone gập nhiều khả năng phải có giá khoảng 2.500 USD trở lên. Mẫu điện thoại đắt nhất hiện nay của Apple là iPhone 14 Pro Max dung lượng lưu trữ lớn nhất 1 Tb có giá khoảng 1.599 USD. Cũng theo ông Wood, nếu Apple gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào với chiếc điện thoại gập, đó sẽ trở thành cơ hội để các nhà phê bình "tấn công" hãng dồn dập. Tuy nhiên, Apple không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia thử nghiệm vì xu hướng thiết bị có thể gập lại đang ngày một lớn hơn. Do đó, hãng sẽ bắt đầu với iPad. Ông cho biết việc thử nghiệm sẽ cho Apple cơ hội để học cách triển khai và mở rộng quy mô công nghệ màn hình gập, cũng như "thổi sức sống mới" vào dòng sản phẩm iPad. Các báo cáo về một chiếc iPhone có thể gập lại trong tương lai rất thưa thớt. Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy thông tin về sản phẩm này là vài tháng trước khi The Elec cho biết Apple bắt đầu phát triển một loại màn hình mới cho iPhone hoặc iPad có thể gập lại. Công nghệ được mô tả tương tự như công nghệ được sử dụng trong Galaxy Z Fold3 của Samsung. Ngoài ra, nhà phân tích Ming-Chi Kuo và Ross Young của DSCC cho biết một chiếc iPhone màn hình gập có thể ra mắt sớm nhất là vào năm 2025. Năm ngoái, nhà phân tích này cũng cho rằng Apple đã sẵn sàng giới thiệu chiếc iPhone mới này vào năm 2024, nhưng sau đó ông cho biết kế hoạch đã thay đổi. Nhà phân tích cho rằng chiếc iPhone có thể gập lại này thực sự có thể là một chiếc máy tính bảng lai điện thoại. Câu hỏi đặt ra là tại sao đến tận bây giờ Apple vẫn chưa ra mắt iPhone gập của riêng mình? Theo Cnet, hãng công nghệ thường không tiết lộ về sản phẩm khi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế, cũng dễ hiểu khi Apple không đưa ra bất cứ bình luận gì về những tin đồn liên quan đến chiếc iPhone gập đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, Táo khuyết còn là một hãng đề cao chất lượng và sáng tạo trên sản phẩm của mình. Thiết kế ấn tượng trên máy tính bảng gập của Samsung phải đánh đổi bằng thời lượng pin, trải nghiệm phần mềm tốt và giá thành phải chăng. Trong khi đó, mặc dù có tính tiện dụng cao, Galaxy Z Flip cũng gặp phải những vấn đề tương tự dòng Fold về pin và chất lượng camera. Vì thế, câu hỏi đặt ra là nếu iPhone gập xuất hiện, thiết bị này sẽ có những đổi mới gì. Nó có thể là iPhone Flip, vừa có màn hình lớn, vừa có thể trượt xuống để nhỏ gọn giống iPhone 13 Mini. Hoặc nó cũng có thể là iPhone Fold, có thiết kế giống với chiếc iPad Mini nhưng gập đôi lại. Hoặc người dùng sẽ nhận được một thiết kế hoàn toàn mới như iPhone Roll với màn hình cuộn tròn để phóng to, thu nhỏ tùy thích. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

