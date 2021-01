Tờ báo Việt Nam đầu tiên áp dụng AI giao tiếp với bạn đọc

AI đang là xu hướng công nghệ được quan tâm thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, báo Thanh Niên và các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ về xu hướng làm báo khi áp dụng AI trong báo chí. Tham dự sự kiện gồm có Anh Ngô Quốc Hưng - Giám đốc sáng lập Trung tâm tài năng AI (Center of Talent in AI, CoTAI), anh Huỳnh Công Thắng - đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Innolab Asia; sáng lập của Lead The Change, Nhà báo Phạm Hồng Phước - nguyên Phó tổng biên tập Echip, anh Trần Mạnh Hiệp - quản trị diễn đàn tinhte.vn và Thi Anh Đào - nữ CEO trẻ của Công ty tiếp thị số Isobar Việt Nam.



Đây được coi là cột mốc quan trọng trong việc thay đổi cách tiếp cận báo chí trong thời đại 4.0. Đây cũng là lần đầu tiên một tờ báo điện tử tại Việt Nam ứng dụng AI để giao tiếp với bạn đọc. Cách làm của Thanh Niên sẽ giúp độc giả tương tác với nội dung mình muốn đọc, hoặc cá nhân hóa nội dung muốn tiếp cận thay vì bị động như trước.