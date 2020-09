Lạnh gáy nhìn ảnh chân dung những người... chưa từng tồn tại

Đừng mất thời gian tìm kiếm hình ảnh trên Google, bởi lẽ cô gái này chưa từng tồn tại ở bất kì thời gian nào trong lịch sử. Đây là khuôn mặt do AI tạo ra. Khuôn mặt này chân thực đến nỗi sẽ khiến bạn có cảm giác như đã từng gặp họ ở đâu đó rồi nhưng hoá ra lại cũng là một tác phẩm của AI. Khuôn mặt do trí tuệ nhân tạo làm ra có sự chi tiết đến từng cm da. Có chút quen thuộc hay đã từng nhìn thấy ở đâu, nhưng tất cả đều được làm ra dưới bàn tay của AI. Những bức chân dung giả trông như ảnh chụp người thật. Nơi duy nhất cô gái này tồn tại là trên nền tảng kỹ thuật số, hay trong ổ đĩa của ai đó, chứ không phải trong thế giới thực. Rõ ràng, AI quả thật rất giỏi trong việc tạo ra những khuôn mặt và nhận dạng các đặc điểm với độ chi tiết ấn tượng, khiến bạn không thể nhìn vào và khẳng định ngay một người là thật hay chỉ hiện ra trên màn hình hay không. Một cô gái xinh đẹp với chiếc kính dâm thời thượng. Cô ấy không phải là người đang sống; cô ấy cũng chưa chết; cô ấy đơn giản là một hình ảnh do máy tính tạo ra với sự giúp đỡ từ AI. Một khuôn mặt do AI tạo ra "thật" đến mức đáng sợ. Cô nàng này cũng không hề có thật đâu. Chỉ có điều, dường như AI đang xem phim Hàn Quốc nên mới cho ra bức ảnh trên. Cô gái này là người thật 100%, nhưng hãy nhìn kỹ và xem có gì khác so với những bức ảnh chân dung ở trên hay không. Và bức ảnh chân dung này, thật hơn cả bức ảnh trước đó, nhưng lại là gương mặt giả do AI tạo ra.

