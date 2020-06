Top 10 điều viễn tưởng nhưng trí tuệ nhân tạo đã làm được

Trong một thí nghiệm năm 2017 của các nhà khoa học Nhật Bản, một AI đã thành công khi nhìn thấy hình ảnh hình thành trong đầu chúng ta khi chúng ta nghĩ về điều gì đó. Trong một thí nghiệm khác, AI có thể chuyển đổi suy nghĩ của con người thành tín hiệu âm thanh. Khi họ chơi nhạc cho AI nghe, chúng có thể nhận ra với độ chính xác tới 75%. The Washington Post đã ra mắt thành công một robot có thể viết như bất kỳ nhà báo tài ba nào. Nó được gọi là Heliograf ,và tất cả những gì nó cần để đưa ra các mẩu tin là một số cụm từ bao gồm tất cả các kết quả có thể xảy ra của một sự kiện đáng chú ý, ví dụ như một cuộc bầu cử chẳng hạn và một cơ sở dữ liệu về các sự kiện để cập nhật nhanh chóng. Dubai đã đưa một robot vào hoạt động với vai trò là một phần của lực lượng cảnh sát đường phố và đã đặt cho nó một cái tên đầy sáng tạo là Rob Robopop. Một phần trong kế hoạch của Dubai là đạt 25% lực lượng cảnh sát của mình là robot vào năm 2030. Dự án DeepMind của Google đã phát triển một AI có thể hoạt động với các AI khác trong các trò chơi nhiều người chơi như Quake III Arena để giành chiến thắng trong trận đấu. Điều này cho thấy AI đang dần phát triển để có thể hoạt động với tinh thần đồng đội cao, một tính năng khá nguy hiểm. Thơ đòi hỏi sự hiểu biết về những quy luật, vần điệu, âm điệu và vô vàn thứ khác mà chỉ có trí óc của con người mới có thể đáp ứng. Mặc dù vậy, hóa ra AI đã viết những bài thơ mà hầu hết chúng ta sẽ không thể phân biệt được với những tác giả bình thường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải dạy AI những quy luật cụ thể về câu từ, cú pháp, trước khi nó có thể tự vận hành. Trong một thí nghiệm năm 2015 của các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm Bethge ở Đức, họ đã dạy AI học các yếu tố khác nhau trong một tác phẩm nghệ thuật và sau đó mã hóa nó để tái tạo phong cách đó bằng cách vẽ một bức tranh từ một hình ảnh. Trước sự ngạc nhiên của họ, AI đã có thể tái tạo hình ảnh một đường phố ở Đức theo phong cách đặc trưng của Van Gogh, với một sự hiểu biết hoàn hảo về ánh sáng và đường nét. Tìm cách tự mã hoá. Nếu thực sự AI toàn cầu trở nên toàn cầu hóa, một trong những điều mà chúng sẽ cần để thành công là khả năng mã hóa tin nhắn của chính nó. Chúng ta tin rằng dù AI có mã hóa thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm cách giải mã chúng bởi chính chúng ta đã thiết kế ra AI. Năm 2017, Google đã đưa ra một AI có thể thiết kế AI của riêng mình. Và lần đầu tiên trong lịch sử, AI mà nó tạo ra hóa ra lại tốt hơn phần mềm được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu AI. Họ đã sử dụng AI do AI tạo ra để đánh dấu vị trí của nhiều đối tượng trong một bức ảnh và sau đó so sánh kết qủa đó với kết quả được cho bởi AI do con người tạo ra. Phần mềm do AI tạo ra có độ chính xác 43% trong khi với phần mềm mà con người tạo ra là 39% . Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã để AI chơi Sonic the Hedgehog. Trước sự ngạc nhiên của họ, AI nhanh chóng học được để làm điều đó bằng cách cua qua các bức tường. Đó có thể là trường hợp đầu tiên một AI học cách để gian lận trong một trò chơi mà không được lập trình để làm như vậy. Điều đó nói lên, AI đang học được cách để có thể gian lận và qua mặt. Tranh luận về cuộc sống. Một chatbot do Google phát triển (một lần nữa) đã có một số câu trả lời thú vị cho những câu hỏi khá hay về cuộc sống. Bất kể quan điểm của vấn đề trí tuệ nhân tạo trở nên quá thông minh có là gì, bạn cũng không thể phủ nhận rằng một số câu trả lời này khá sâu sắc. Robot trong công tác phòng chống COVID-19

Trong một thí nghiệm năm 2017 của các nhà khoa học Nhật Bản, một AI đã thành công khi nhìn thấy hình ảnh hình thành trong đầu chúng ta khi chúng ta nghĩ về điều gì đó. Trong một thí nghiệm khác, AI có thể chuyển đổi suy nghĩ của con người thành tín hiệu âm thanh. Khi họ chơi nhạc cho AI nghe, chúng có thể nhận ra với độ chính xác tới 75%. The Washington Post đã ra mắt thành công một robot có thể viết như bất kỳ nhà báo tài ba nào. Nó được gọi là Heliograf ,và tất cả những gì nó cần để đưa ra các mẩu tin là một số cụm từ bao gồm tất cả các kết quả có thể xảy ra của một sự kiện đáng chú ý, ví dụ như một cuộc bầu cử chẳng hạn và một cơ sở dữ liệu về các sự kiện để cập nhật nhanh chóng. Dubai đã đưa một robot vào hoạt động với vai trò là một phần của lực lượng cảnh sát đường phố và đã đặt cho nó một cái tên đầy sáng tạo là Rob Robopop. Một phần trong kế hoạch của Dubai là đạt 25% lực lượng cảnh sát của mình là robot vào năm 2030. Dự án DeepMind của Google đã phát triển một AI có thể hoạt động với các AI khác trong các trò chơi nhiều người chơi như Quake III Arena để giành chiến thắng trong trận đấu. Điều này cho thấy AI đang dần phát triển để có thể hoạt động với tinh thần đồng đội cao, một tính năng khá nguy hiểm. Thơ đòi hỏi sự hiểu biết về những quy luật, vần điệu, âm điệu và vô vàn thứ khác mà chỉ có trí óc của con người mới có thể đáp ứng. Mặc dù vậy, hóa ra AI đã viết những bài thơ mà hầu hết chúng ta sẽ không thể phân biệt được với những tác giả bình thường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải dạy AI những quy luật cụ thể về câu từ, cú pháp, trước khi nó có thể tự vận hành. Trong một thí nghiệm năm 2015 của các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm Bethge ở Đức, họ đã dạy AI học các yếu tố khác nhau trong một tác phẩm nghệ thuật và sau đó mã hóa nó để tái tạo phong cách đó bằng cách vẽ một bức tranh từ một hình ảnh. Trước sự ngạc nhiên của họ, AI đã có thể tái tạo hình ảnh một đường phố ở Đức theo phong cách đặc trưng của Van Gogh, với một sự hiểu biết hoàn hảo về ánh sáng và đường nét. Tìm cách tự mã hoá. Nếu thực sự AI toàn cầu trở nên toàn cầu hóa, một trong những điều mà chúng sẽ cần để thành công là khả năng mã hóa tin nhắn của chính nó. Chúng ta tin rằng dù AI có mã hóa thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm cách giải mã chúng bởi chính chúng ta đã thiết kế ra AI. Năm 2017, Google đã đưa ra một AI có thể thiết kế AI của riêng mình. Và lần đầu tiên trong lịch sử, AI mà nó tạo ra hóa ra lại tốt hơn phần mềm được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu AI. Họ đã sử dụng AI do AI tạo ra để đánh dấu vị trí của nhiều đối tượng trong một bức ảnh và sau đó so sánh kết qủa đó với kết quả được cho bởi AI do con người tạo ra. Phần mềm do AI tạo ra có độ chính xác 43% trong khi với phần mềm mà con người tạo ra là 39% . Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã để AI chơi Sonic the Hedgehog. Trước sự ngạc nhiên của họ, AI nhanh chóng học được để làm điều đó bằng cách cua qua các bức tường. Đó có thể là trường hợp đầu tiên một AI học cách để gian lận trong một trò chơi mà không được lập trình để làm như vậy. Điều đó nói lên, AI đang học được cách để có thể gian lận và qua mặt. Tranh luận về cuộc sống. Một chatbot do Google phát triển (một lần nữa) đã có một số câu trả lời thú vị cho những câu hỏi khá hay về cuộc sống. Bất kể quan điểm của vấn đề trí tuệ nhân tạo trở nên quá thông minh có là gì, bạn cũng không thể phủ nhận rằng một số câu trả lời này khá sâu sắc. Robot trong công tác phòng chống COVID-19