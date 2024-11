Tìm ra loài vật tuyệt chủng 90 năm nhờ một chú chó

Loài vật quý hiếm này được đặt theo tên của nhà động vật học người Anh William Edward de Winton và không có bộ lông màu vàng như tên gọi, mà do tiết ra một chất nhờn giúp nó dễ dàng chui xuyên qua cát. (Ảnh: Natural World Fund)Chuột chũi vàng De Winton gần như không có thị lực, nhưng lại có thính giác cực kỳ nhạy bén, giúp chúng cảm nhận được các chuyển động trên mặt đất. Khác với các loài chuột chũi thông thường, loài này không cần tạo đường hầm dưới lòng đất, khiến chúng khó bị phát hiện hơn. Môi trường sống của chúng là vùng đất cây bụi khô cận nhiệt đới, bờ biển cát và thảm thực vật cây bụi kiểu Địa Trung Hải.(Ảnh: Re:wild) Lần cuối chuột chũi vàng De Winton được nhìn thấy là từ năm 1937 ở Nam Phi. Kể từ đó, chúng được cho là đã tuyệt chủng vì chưa hề xuất hiện lại. Trong một cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm, Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Nguy cấp (EWT) đã nhờ đến sự giúp sức của một chú chó giống border collie tên Jessie. Chú chó này đã được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi loài chuột chũi vàng De Winton.(Ảnh: Indian Flash) Cuối cùng, vào tháng 11/2023, đoàn nghiên cứu đã tìm thấy chuột chũi vàng De Winton ở thị trấn ven biển Port Nolloth, phía tây bắc Nam Phi. Jessie đã đánh hơi và giúp nhóm thu thập mẫu đất mang đi thử nghiệm DNA môi trường (eDNA). Từ đó, nhóm đã xác định được DNA từ các tế bào da, nước tiểu, phân và chất nhầy của loài chuột chũi này và phát hiện ra hai con chuột chũi vàng De Winton sau khi tìm kiếm 18km cồn cát.(Ảnh: USA Herald) Việc tái phát hiện loài chuột chũi vàng De Winton mang lại một tia hy vọng mới trong nỗ lực bảo tồn các loài động vật quý hiếm. (Ảnh: Vietnam.vn) Hiện nay, nhiều loài đã tuyệt chủng với tốc độ cao hơn nhiều so với dự kiến trong quá trình tiến hóa, phần lớn là do tác động có hại của con người đến môi trường sống tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, việc tìm thấy loài chuột chũi vàng De Winton đã mở ra nhiều cơ hội mới không chỉ cho loài chuột chũi này mà còn cho các loài khác đã biến mất hoặc đang bị đe dọa.(Ảnh: Terra) Cobus Theron, giám đốc bảo tồn cấp cao tại EWT và là thành viên của nhóm tìm kiếm, cho biết: "Bây giờ, chúng tôi không chỉ giải được câu đố về việc chuột chũi vàng De Winton chưa tuyệt chủng mà còn khai thác được ranh giới về eDNA. Kết quả này mở ra rất nhiều cơ hội, không chỉ cho loài chuột chũi mà còn cho các loài khác đã biến mất hoặc đang bị đe dọa".(Ảnh: The Guardian) Chuột chũi vàng De Winton, loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, đã trở lại sau gần 90 năm tuyệt chủng. Phát hiện này không chỉ là một bước đột phá trong nghiên cứu bảo tồn mà còn mang lại hy vọng mới cho việc bảo vệ và duy trì các loài động vật quý hiếm trên thế giới. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ và gìn giữ môi trường sống tự nhiên của các loài động vật để duy trì sự đa dạng sinh học trên hành tinh của chúng ta.(Ảnh: CBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

