Zoom bức tranh cổ, chuyên gia rùng mình phát hiện chi tiết lạ

Tại Bảo tàng Nghệ thuật Boston, một bức tranh cổ từ thời nhà Tống đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới nghệ thuật và công chúng. Bức tranh mang tên "Trang tịnh sĩ nữ đồ" do họa sĩ Tô Hán Thần sáng tác, có niên đại khoảng 1.200 năm, đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận và nghiên cứu. (Ảnh: Sina) "Trang tịnh sĩ nữ đồ" có kích thước 25,2 cm x 26,7 cm, mô tả hình ảnh một mỹ nữ thời nhà Tống đang ngồi trang điểm trước gương, bên cạnh là một cô gái khác. (Ảnh: Sohu) Thoạt nhìn, bức tranh chỉ đơn giản là một cảnh sinh hoạt thường ngày của phụ nữ thời xưa. Tuy nhiên, khi phóng to, người ta phát hiện ra những chi tiết kỳ lạ và rùng rợn, khiến bức tranh trở nên đặc biệt và bí ẩn hơn bao giờ hết.(Ảnh: Sohu) Khuôn mặt phản chiếu trong gương không khớp với khuôn mặt thật của người phụ nữ. Trong khi khuôn mặt thật nhỏ nhắn và thanh tú, khuôn mặt trong gương lại to gấp đôi và mang vẻ ngoài quái dị. Điều này có thể ám chỉ rằng vẻ đẹp bề ngoài có thể che giấu một bản chất đáng sợ, hoặc là một sự ám chỉ đến việc đánh mất bản ngã thật sự khi cố gắng hòa nhập vào một hình tượng xã hội. (Ảnh: Sohu) Chi tiết tấm vải trắng trên bàn có vẻ khá bất thường khi xuất hiện trong một bối cảnh làm đẹp, có thể được hiểu là một tấm áo quan hoặc tấm vải liên quan đến các nghi lễ tang lễ. Trong văn hóa Trung Hoa, vải trắng thường được dùng trong các buổi lễ tế tự và tang lễ, ám chỉ rằng có một cái chết liên quan đến người phụ nữ trong tranh.(Ảnh: Sohu) Khoảng cách không phù hợp giữa người hầu gái và cô gái đang trang điểm, có thể ám chỉ mối quan hệ không gần gũi hoặc ý đồ xấu của người hầu gái.(Ảnh: Sohu) Những chi tiết này khi kết hợp lại tạo nên một bức tranh không chỉ phức tạp về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng các yếu tố tâm lý sâu sắc, phản ánh những niềm tin và nỗi sợ hãi của xã hội thời bấy giờ. Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật để thưởng lãm mà còn là một câu đố lịch sử, văn hóa phức tạp, mở ra nhiều cách giải thích và suy ngẫm về mặt tâm linh cũng như văn hóa.(Ảnh: techz) "Trang tịnh sĩ nữ đồ" của Tô Hán Thần cho đến nay vẫn khiến người xem không khỏi tò mò và kinh ngạc.

