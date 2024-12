Loài rắn quý hiếm ở Việt Nam, thế giới chỉ 5 nước có

Rắn hổ mang phun nọc đen trắng (Naja siamensis) là loài động vật đặc hữu ở Đông Nam Á, chỉ sống tại 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar và Campuchia. (Ảnh: Thai National Parks) Loài này đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Sách Đỏ với phân hạng "Dễ bị tổn thương" do số lượng giảm dần trong tự nhiên. (Ảnh: The Reptile Database) Tại Việt Nam, rắn chủ yếu sống ở miền Trung và miền Nam, với số lượng giảm hơn 50% trong 10 năm qua.(Ảnh: Wikimedia) Rắn hổ mang phun nọc đen trắng có thân hình mảnh khảnh, màu sắc thay đổi từ xám, nâu đến đen với các đốm hoặc sọc trắng. (Ảnh: Milan Kořínek/Biolib) Chiều dài trung bình từ 0,9 đến 1,2 mét, tối đa 1,6 mét. (Ảnh: Milan Kořínek/Biolib) Loài này hoạt động về đêm và trở nên cực kỳ hung dữ khi bị đe dọa, phun nọc độc dạng "sương mù" gây mù mắt, thậm chí tử vong.(Ảnh: iStock) Do bị săn bắt nhiều để sử dụng trong y học cổ truyền và buôn bán da, số lượng loài này tiếp tục suy giảm. Việc bảo tồn loài rắn này là cấp thiết, đặc biệt tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, nơi chúng được coi là "báu vật sống" của rừng nguyên sinh. (Ảnh: Wikimedia Commons) Việt Nam đã đưa loài này vào Sách Đỏ quốc gia và cấm mọi hoạt động săn bắt, buôn bán bất hợp pháp để bảo vệ chúng.(Ảnh: Flickr) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

Rắn hổ mang phun nọc đen trắng (Naja siamensis) là loài động vật đặc hữu ở Đông Nam Á, chỉ sống tại 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar và Campuchia. (Ảnh: Thai National Parks) Loài này đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Sách Đỏ với phân hạng "Dễ bị tổn thương" do số lượng giảm dần trong tự nhiên. (Ảnh: The Reptile Database) Tại Việt Nam, rắn chủ yếu sống ở miền Trung và miền Nam, với số lượng giảm hơn 50% trong 10 năm qua.(Ảnh: Wikimedia) Rắn hổ mang phun nọc đen trắng có thân hình mảnh khảnh, màu sắc thay đổi từ xám, nâu đến đen với các đốm hoặc sọc trắng. (Ảnh: Milan Kořínek/Biolib) Chiều dài trung bình từ 0,9 đến 1,2 mét, tối đa 1,6 mét. (Ảnh: Milan Kořínek/Biolib) Loài này hoạt động về đêm và trở nên cực kỳ hung dữ khi bị đe dọa, phun nọc độc dạng "sương mù" gây mù mắt, thậm chí tử vong.(Ảnh: iStock) Do bị săn bắt nhiều để sử dụng trong y học cổ truyền và buôn bán da, số lượng loài này tiếp tục suy giảm. Việc bảo tồn loài rắn này là cấp thiết, đặc biệt tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, nơi chúng được coi là "báu vật sống" của rừng nguyên sinh. (Ảnh: Wikimedia Commons) Việt Nam đã đưa loài này vào Sách Đỏ quốc gia và cấm mọi hoạt động săn bắt, buôn bán bất hợp pháp để bảo vệ chúng.(Ảnh: Flickr) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.