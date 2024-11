Loài cá đặc biệt thọ hơn 100 tuổi giữa sa mạc khắc nghiệt

Trong cái nóng khắc nghiệt của sa mạc Arizona, Mỹ, tồn tại một loài cá đặc biệt có thể sống trên 100 năm, vượt xa mọi giới hạn về tuổi thọ của các loài cá nước ngọt. Bí ẩn về loài cá trâu (Ictiobus) này đã khiến giới khoa học phải kinh ngạc và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích ứng và trường thọ của chúng. (Ảnh:University of Minnesota) Năm 2024, các nhà nghiên cứu từ Đại học Minnesota đã công bố những phát hiện chấn động về loài cá trâu tại hồ Apache, một hồ nước nằm giữa vùng sa mạc Arizona khô cằn. Điều kiện sống khắc nghiệt tại đây không thể ngăn cản loài cá này phát triển mạnh mẽ và sống lâu hơn hẳn so với các loài cá nước ngọt khác.(Ảnh:Nonindigenous Aquatic Species) Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích otoliths - những “sỏi tai” nằm bên trong hộp sọ cá - để xác định tuổi của chúng. Kết quả cho thấy, nhiều con cá trâu đầu tiên được thả vào hồ Apache từ năm 1918 đến nay vẫn còn sống, và tuổi đời của chúng đã vượt qua mốc 100 năm.(Ảnh:Arizona Fishing) Một trong những điểm đáng chú ý về loài cá trâu này là khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt và sức đề kháng vượt trội khi bước vào tuổi già. (Ảnh:Arizona Fishing) Theo tiến sĩ Alec Lackmann và nhóm nghiên cứu, cá trâu già ít bị căng thẳng hơn và có khả năng chống lại vi khuẩn tốt hơn. Họ cũng phát hiện rằng tỷ lệ bạch cầu hạt trung tính và tế bào lympho trong máu của chúng thấp, cho thấy mức độ căng thẳng thấp.(Ảnh:Big Fishes of the World) Hiện nay, Lackmann và các đồng nghiệp vẫn tiếp tục theo dõi các loài cá trâu miệng lớn và tập trung nghiên cứu về DNA, sinh lý học và khả năng chống nhiễm trùng của chúng. Những phát hiện này không chỉ mở ra hướng nghiên cứu mới về sự lão hóa và tuổi thọ của các loài cá nước ngọt mà còn có thể cung cấp thông tin quý giá cho việc bảo tồn các loài cá trong tương lai.(Ảnh:A-Z Animals) Khám phá về loài cá trâu "trường thọ" giữa sa mạc Arizona không chỉ là một minh chứng cho khả năng thích nghi phi thường của sinh vật sống mà còn là nguồn cảm hứng cho các nhà nghiên cứu trên con đường tìm hiểu và giải mã những bí mật của tự nhiên. (Ảnh:BioQuick News) Với sức đề kháng mạnh mẽ và khả năng sống lâu trong môi trường khắc nghiệt, loài cá này thực sự là một điều đặc biệt giữa lòng sa mạc.(Ảnh:The Fishing Wire) Mời quý độc giả xem thêm video: Những khoảnh khắc động vật "lớn đùng" vẫn bám mẹ.

