Thú vị trực thăng tự chế từ xe máy cũ chỉ chạy không bay

Trực thăng tự chế từ xe máy cũ từ một nông dân xứ Nghệ gây chú ý và xôn xao trên cộng đồng mạng. Chiếc trực thăng này được chế tạo bởi ông Lê Văn Duệ (SN 1966, trú tại xóm 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành).

Hình dáng của nó giống một chiếc trực thăng nhưng chỉ chạy được trên đường làng, chứ không thể bay lên được. Bản thân người chế tạo cũng gọi nó là ô tô bay chứ không phải trực thăng. Chiếc ô tô bay với hình dáng trực thăng đem lại nhiều chú ý của người dân và mạng xã hội.

Ông Lê Văn Duệ chụp cạnh chiếc "ô tô bay" có hình dáng giống trực thăng do mình chế tạo. (Ảnh: soha.vn) ô tô bay ”. Ông Duệ đã chế tạo chiếc ô tô bay này trong 1 tháng và bắt đầu chạy ngoài đường từ đầu năm 2019. Ông Duệ chia sẻ vì đam mê sáng chế, phần vì tận dụng những vật dụng đã cũ có sẵn, tôi đã mày mò và làm nên chiếc xe “”. Ông Duệ đã chế tạo chiếc ô tô bay này trong 1 tháng và bắt đầu chạy ngoài đường từ đầu năm 2019.

Nguyên liệu, vật liệu được dùng khá đơn giản bao gồm: bộ khung là 2 chiếc xe máy cũ và các vật liệu khác đều được tận dụng từ nguồn ve chai. Tổng chi phí cho chiếc ô tô bay này như ông Duệ chia sẻ là 20 triệu đồng.

Theo quan sát, ngoài hình dáng là chiếc trực thăng ra còn lại bên trong có đầy đủ hệ thống cần số, vô lăng, phanh, còi, đèn báo hiệu, xi nhan, gương chiếu hậu như chiếc ô tô cơ bản. Trọng lượng khoảng trên 300 kg, vận tốc cao nhất đạt 40 km/h.