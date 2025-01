Sự thật 'té ngửa' về hành tinh nằm gần Trái Đất nhất

Nằm gần Trái Đất. Sao Kim nằm cách Trái Đất khoảng 40 triệu km khi ở vị trí gần nhất trong quỹ đạo. Trong khi đó, khoảng cách gần nhất từ Sao Hỏa - một “láng giềng” khác của Trái Đất - là khoảng 54 triệu km. Ảnh: Pinterest. "Chị em" của Trái Đất: Đôi khi, Sao Kim được gọi là hành tinh "chị em" của Trái Đất vì kích thước, khối lượng và thành phần hóa học tương tự nhau. Ảnh: Pinterest. Ngược chiều quay: Sao Kim quay ngược chiều so với hầu hết các hành tinh khác. Nếu đứng trên bề mặt sao Kim, bạn sẽ thấy Mặt Trời mọc ở phía Tây và lặn ở phía Đông. Ảnh: Pinterest. Ngày dài hơn năm: Một ngày trên sao Kim (thời gian để hành tinh tự quay quanh trục) kéo dài khoảng 243 ngày Trái Đất, trong khi một năm trên sao Kim (thời gian quay quanh Mặt Trời) chỉ khoảng 225 ngày Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Khí quyển dày đặc: Bầu khí quyển của sao Kim chứa chủ yếu là carbon dioxide (96,5%) và rất ít oxy, không thích hợp cho sự sống như chúng ta biết. Ảnh: Pinterest. Hành tinh nóng nhất: Dù sao Kim không gần Mặt Trời nhất, nhưng bề mặt của nó nóng hơn tất cả các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, với nhiệt độ trung bình khoảng 475°C, do hiệu ứng nhà kính cực kỳ mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. Áp suất khí quyển khủng khiếp: Áp suất khí quyển trên bề mặt sao Kim gấp 92 lần áp suất khí quyển của Trái Đất ở mực nước biển, tương đương với áp lực ở độ sâu khoảng 900 mét dưới nước trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Mưa axit: Sao Kim có mây dày đặc chứa axit sulfuric. Tuy nhiên, mưa axit không bao giờ chạm đến bề mặt vì nhiệt độ cao làm bốc hơi chúng trước khi rơi xuống. Ảnh: Pinterest. Không có từ trường: Không giống như Trái Đất, sao Kim không có từ trường đáng kể, có thể do lõi của nó quay quá chậm hoặc không đủ động lực học. Ảnh: Pinterest. Mặt trời chói lóa: Dù mây dày cản ánh sáng, sao Kim phản chiếu khoảng 70% ánh sáng Mặt Trời, khiến nó trở thành hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Núi lửa khổng lồ: Sao Kim có hàng nghìn ngọn núi lửa, trong đó có những ngọn lớn hơn bất kỳ ngọn núi nào trên Trái Đất. Ví dụ, núi Maat Mons cao khoảng 8 km. Ảnh: Pinterest. Không có mặt trăng: Sao Kim và sao Thủy là hai hành tinh trong Hệ Mặt Trời không có mặt trăng. Ảnh: Pinterest. Tốc độ gió mạnh mẽ: Gió trong bầu khí quyển của sao Kim có thể đạt tốc độ 360 km/h, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tự quay của hành tinh. Ảnh: Pinterest. Quá khứ bí ẩn: Các nhà khoa học cho rằng sao Kim có thể từng có đại dương và khí hậu ôn hòa trước khi bị hiệu ứng nhà kính làm cho nóng đến mức hiện tại. Ảnh: Pinterest. Tên gọi từ thần thoại: Sao Kim được đặt theo tên nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã (Venus), tương ứng với thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Pinterest. Sứ mệnh khám phá: Sao Kim là một trong những hành tinh được khám phá nhiều nhất. Các sứ mệnh như Venera (Liên Xô) và Magellan (NASA) đã cung cấp nhiều dữ liệu quý giá về hành tinh này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụ ng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

