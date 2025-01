Vợ chồng Đoàn Văn Hậu khoe món quà tuyệt vời năm mới 2025

Vài tháng sau khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu hạnh phúc báo tin đôi vợ chồng trẻ đã "săn bé rồng" thành công. Doãn Hải My hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu tháng 5/2024. Em bé được cặp đôi đặt tên là Minh Đăng có biệt danh là bé Lúa. Để "flex" món quà tuyệt vời nhất dịp đầu năm 2025, cả Văn Hậu và Doãn Hải My đều không ngần ngại khoe đó chính là bé Lúa. Vợ chồng Văn Hậu đều khoe ảnh với con trai và cảm ơn con đã đến với họ. Với Văn Hậu, 2024 là một năm đầy khó khăn với anh khi chật vật điều trị chấn thương và chưa có dấu hiệu trở lại. Nhưng may mắn Văn Hậu còn có một gia đình hạnh phúc, một ngôi biệt thự mới sắp sửa hoàn thành, có đủ vật chất, giàu sang. Sau khi bé Lúa hạ sinh, vợ chồng Đoàn Văn Hậu chăm chỉ khoe con trên MXH. Nhiều NHM còn gọi ý, Doãn Hải My nên lập kênh TikTok, Instagram riêng cho bé Lúa. Đoàn Văn Hậu chứng tỏ bản thân là ông bố khá khéo trong việc chăm con. Bé Lúa luôn là tâm điểm khi xuất hiện với bố Hậu.

Vài tháng sau khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu hạnh phúc báo tin đôi vợ chồng trẻ đã "săn bé rồng" thành công. Doãn Hải My hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu tháng 5/2024. Em bé được cặp đôi đặt tên là Minh Đăng có biệt danh là bé Lúa. Để "flex" món quà tuyệt vời nhất dịp đầu năm 2025, cả Văn Hậu và Doãn Hải My đều không ngần ngại khoe đó chính là bé Lúa. Vợ chồng Văn Hậu đều khoe ảnh với con trai và cảm ơn con đã đến với họ. Với Văn Hậu, 2024 là một năm đầy khó khăn với anh khi chật vật điều trị chấn thương và chưa có dấu hiệu trở lại. Nhưng may mắn Văn Hậu còn có một gia đình hạnh phúc, một ngôi biệt thự mới sắp sửa hoàn thành, có đủ vật chất, giàu sang. Sau khi bé Lúa hạ sinh, vợ chồng Đoàn Văn Hậu chăm chỉ khoe con trên MXH. Nhiều NHM còn gọi ý, Doãn Hải My nên lập kênh TikTok, Instagram riêng cho bé Lúa. Đoàn Văn Hậu chứng tỏ bản thân là ông bố khá khéo trong việc chăm con. Bé Lúa luôn là tâm điểm khi xuất hiện với bố Hậu.