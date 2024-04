Dạo bờ biển, vô tình nhặt được 'báu vật', chàng trai lập tức đổi đời

Long diên hương được mệnh danh là " báu vật" của biển cả. Mặc dù có tranh cãi về nguồn gốc của long diên hương, việc tìm thấy nó trên bờ biển được coi là may mắn. Mới đây, Patrick Williamson, 37 tuổi ở Scotland, trong lúc dắt chó đi dạo đã vô tình nhặt được khối long diên hương, nặng khoảng 5,5 ounce hoặc 0,34 pound. Long diên hương, hay còn được biết đến với tên gọi khác như nước bọt rồng, là một trong những chất tự nhiên hiếm có giá trị cao nhất trên thế giới. Báu vật này được tạo ra trong hệ tiêu hoá của cá nhà táng và đã từ lâu được biết đến với giá trị vô cùng đắt đỏ, lên tới 370 triệu đồng/kg. Long diên hương được săn lùng và có giá trị cao do tính quý hiếm và mùi hương đặc biệt của nó. Các nhà sản xuất nước hoa sử dụng long diên hương để tạo ra các loại hương thơm đặc biệt. Mùi của long diên hương đa dạng, từ ngọt ngào đến thơm lâu phai. Nó cũng chứa một loại cồn không mùi giúp nước hoa lưu lại hương thơm lâu hơn. Tính quý hiếm của long diên hương là do nó chỉ có thể được tìm thấy trong cá nhà táng, và chỉ khoảng 1 trong 100 con cá nhà táng mới có thể sản xuất được long diên hương. Trong quá khứ, nhiều sự kiện đã diễn ra khi long diên hương được phát hiện trong cá nhà táng, như việc bán một khối long diên hương nặng 127 kg với giá 1,5 triệu USD cho một thương gia ở UAE. Đây là một trong những báu vật tự nhiên quý hiếm, có giá trị cao nhất trên thế giới. Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

