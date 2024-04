Đào được vật lạ xù xì trong sân, ai ngờ là báu vật tiền tỉ

Sau khi dọn sân, Huang Shunbao phát hiện một chiếc lá độc nhất vô nhị, và dựa vào ký ức tuổi thơ, ông nhận ra có thể có một gốc cây sắn dây khổng lồ chôn dưới đó. Sau nhiều giờ đào bới, một cây sắn dây khổng lồ dần xuất hiện trước mặt họ, khiến dân làng ngạc nhiên với kích thước và hình dạng hiếm có trên thế giới. Cuối cùng, một ông chủ đến từ Quảng Đông đã mua "báu vật"trời ban này với giá 2,3 tỷ đồng. Củ sắn dây này là loại Sâm Tố Nữ, một loại thuốc bắc có giá trị dược liệu cực cao, có nhiều công dụng như chữa âm hư, giải rượu, hạ sốt. Rễ sắn dây do Huang Shunbao đào ra không chỉ có kích thước khổng lồ mà còn có chất lượng cao, điều này khiến các doanh nhân đổ xô đi mua. Từ đây, gia đình Huang Shunbao đã trải qua những thay đổi to lớn. Họ không chỉ có đủ vốn để cải thiện môi trường sống mà còn có khả năng đạt được chất lượng cuộc sống cao hơn. Huang Shunbao cho biết vận may bất ngờ này khiến anh hiểu sâu sắc nguyên tắc làm việc chăm chỉ và làm giàu, đồng thời cũng khiến anh tràn đầy niềm tin vào tương lai. Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

