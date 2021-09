Tê tê vàng đi lạc vào nhà dân ở Huế: Quý hiếm cỡ nào?

Vào lúc 22 giờ ngày 7/9, một con tê tê vàng quý hiếm bất ngờ chạy vào nhà ông Nguyễn Văn Thuận (62 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, cần phải bảo vệ, trả về với thiên nhiên nên ông Thuận đã tự nguyện mang đến Công an phường Phú Thượng để giao nộp. Tê tê vàng (còn được gọi là tê tê Trung Quốc) có tên khoa học là Manis pentadactyla. Đây là một trong những loài thuộc bộ tê tê sống chủ yếu ở bắc Ấn Độ, Nepal, Bhutan, miền nam Trung Quốc, Đông Dương,… Ở Việt Nam, tê tê vàng tập trung ở khu vực miền Bắc, miền Trung đến Lâm Đồng. Cùng với tê tê đất, kỳ đà vân, rùa núi viền,…thì loài tê tê vàng cũng là một trong những loài động vật bị đe dọa và cần được bảo vệ. Tại Việt Nam, các họ của tê tê được đưa vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm IB cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc điểm nổi bật của loài sinh vật này là toàn thân được phủ một lớp vảy giống như vảy cá. Phần đầu của tê tê nhỏ và nhọn, phần thân phình to hơn và có cái đuôi dài.Tê tê vàng trưởng thành có độ dài khoảng 40 – 58cm, trong đó phần đuôi dài khoảng 25 – 38cm. Trọng lượng của một con tê tê vàng khoảng từ 2 – 7kg. Tê tê không có răng, lưỡi rất dài (khoảng 25cm), khi trưởng thành thì chúng có bộ móng vuốt dài ở bàn chân. Tháng 4 và tháng 5 hàng năm, khi thời tiết ấm áp là mùa sinh sản của tê tê vàng. Mỗi lần sinh sản, tê tê chỉ sinh một con non duy nhất. Tê tê vàng mới sinh nặng khoảng 90g, dài khoảng 10cm, thân chúng mềm và sẽ cứng lại sau 2 ngày. Tê tê non có thể tự đi được, nhưng con mẹ thường để chúng bám vào đuôi trong quá trình di chuyển. Con đực sẽ quan sát, bảo vệ và nhường hang cho tê tê cái khi mới sinh. Thức ăn chủ yếu của tê tê vàng là các loại côn trùng như kiến, mối và các loại côn trùng không xương sống như ong, dế,…. Với bộ móng vuốt dài, chúng có thể dễ dàng đào vào những tổ kiến và mối. Sau đó tuyến nước bọt sẽ tiết chất nhờn để lưỡi dính con mồi và đưa vào miệng. Tê tê vàng là một sinh vật khá kín đáo, di chuyển chậm và sống về đêm. Chúng sống ở trong hang và cuộn tròn khi ngủ vào ban ngày. Lớp vảy dùng để bảo vệ sinh vật này khỏi nguy hiểm, chiếc đuôi sắc nhọn sẽ tấn công kẻ thù nếu cần thiết. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tê tê vàng có thể trèo lên cây để trốn kẻ thù. Đây là một loài động vật rất khó nuôi nhốt. Chúng thường không ăn các thức ăn lạ nên dễ chết sau thời gian ngắn bị bắt. Tê tê vàng được săn bắt để lấy thịt, móng vuốt và vảy phục vụ cho những mục đích khác nhau. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News,

