Tàu NASA đâm tiểu hành tinh làm văng 10 triệu kg vật chất

Dimorphos đóng vai trò một vệ tinh nhỏ trong cặp đôi tiểu hành tinh được phát hiện vào năm 2003. Cặp đôi này ban đầu được gọi là 65803 Didymos với Didymos là tiểu hành tinh chính, Dirmophos lúc đó chỉ được gọi là "Didymoon", tức "mặt trăng của Didymos". Nhóm điều hành Danh mục vật thể nhỏ (WGSBN) của Liên minh Thiên văn Quốc tế đã đặt tên chính thức cho tiểu hành tinh mặt trăng này từ ngày 23/6/2020 là Didymos. DART của NASA đã lao vào tiểu hành tinh nhỏ mang tên Dimorphos cuối tháng 9, chuẩn bị cho tình huống con người cần làm chệch hướng một tiểu hành tinh gây nguy hiểm cho Trái Đất trong tương lai. Nhóm DART cho biết, vụ va chạm khiến thời gian hoàn thành một vòng quỹ đạo của Dimorphos xung quanh tiểu hành tinh lớn hơn, Didymos, rút ngắn 32 phút. Con số này vượt xa kỳ vọng ban đầu. Các nhà khoa học chia sẻ những phát hiện mới về vụ va chạm trong hội nghị thường niên của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ diễn ra tại Chicago ngày 12-16/12. Nhiều kết quả mới tập trung vào phần đuôi giống sao chổi hình thành do các mảnh vỡ từ vụ va chạm. Ngoài ra, nhóm nhà khoa học cũng chia sẻ hai con số quan trọng mà họ tính toán được. Đầu tiên, họ ước tính có ít nhất 1 triệu kg, thậm chí có thể lên tới 10 triệu kg, mảnh vỡ bắn ra từ tiểu hành tinh. Tổng khối lượng của Dimorphos là khoảng 5 tỷ kg. Do đó, tiểu hành tinh có thể chỉ mất 0,2% vật chất. Con số thứ hai là "hệ số truyền động lượng", hay beta, hướng đến mục tiêu chính của nhiệm vụ DART. Các nhà khoa học sử dụng con số quan trọng này để đánh giá hiệu quả của một vụ va chạm với tiểu hành tinh. Nếu tàu vũ trụ đâm trực diện vào tiểu hành tinh mà không tạo ra bất kỳ mảnh vỡ nào, thì tiểu hành tinh sẽ thu được chính xác động lượng mà con tàu có khi va chạm, beta bằng 1.Các mảnh vỡ từ tiểu hành tinh văng ra không gian sẽ tạo thêm động lượng cho tiểu hành tinh, làm tăng dần hệ số beta của vụ va chạm. Nhóm nhà khoa học tính toán, hệ số beta của DART là 3,6. Con số này cho thấy Dimorphos thu được nhiều động lượng gấp hơn 3 lần và các mảnh vỡ do vụ va chạm tạo ra ảnh hưởng đến tiểu hành tinh nhiều hơn chính con tàu. Thử nghiệm "hất văng" Dimorphos có kinh phí khoảng 325 triệu USD, với tên gọi đầy đủ là Double Asteroid Redirection Test - tức "Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi", viết tắt là DART. Khoảng 4 năm nữa, dự án Hera của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) sẽ tiến hành các cuộc khảo sát chi tiết về cả Dimorphos và Didymos, đặc biệt tập trung vào miệng hố va chạm tạo ra bởi tàu DART. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).

