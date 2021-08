Tận mục kho báu hiếm có ở Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.275 km2 (chiếm gần một nửa diện tích của tỉnh Cao Bằng). Các nhà khoa học đã phát hiện có trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi phong phú, đa dạng (các tháp đá, nón, thung lũng, hang động, hệ thống sông hồ, hang ngầm…) phản ánh một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt đới Bắc Việt Nam. Thêm vào đó là rất nhiều kiểu loại di sản địa chất khác như hóa thạch cổ sinh, ranh giới giữa các phân vị địa chất, đứt gãy, các loại hình khoáng sản hình thành ở vùng đất này. Cảnh quan núi đá vôi trùng điệp, thung lũng, hang động, những dòng sông, hồ nước xanh ngát, các hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản,... tạo nên sự độc đáo hiếm có của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, nơi du khách có thể tìm hiểu địa chất có lịch sử trên 500 triệu năm của Trái Đất. Hang Pác Bó, suối Lê Nin, thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén, Khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít… là những “báu vật” của công viên địa chất đẹp mê hoặc này. Thác Bản Giốc: Nằm trong công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, Bản Giốc - Thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam, thuộc địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén: Vườn quốc gia này có địa hình phức tạp, với chủ yếu là núi cao, thung lũng nhỏ hẹp, nhiều nơi dốc đứng. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều đỉnh núi cao trên 1.000 m đến gần 2.000m so với mực nước biển, như Phia Oắc cao 1.935 m, Phia Đén cao 1.391 m. Khu bảo tồn loài-sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh: Khu bảo tồn có tổng diện tích gần 7.600 ha, trong đó vùng lõi có 1.600 ha. Vượn Cao Vít không đuôi, tay dài, con trưởng thành nặng khoảng 7-8 kg. Hồ Thăng Hen: Đây là quần thể hồ-hang-sông và hang ngầm. Quần thể hồ Thăng Hen đã ghi nhận đến nay gồm 36 hồ tự nhiên liên thông với nhau qua hệ thống các hang, sông ngầm. Hang Kỳ Rằng: Đây là hang hóa thạch, dài 417 m, sâu khoảng 34 m, rộng nhất 30 m, hẹp nhất 0,7m, thoải dần từ cửa vào đến cửa ra. Hang có hệ thống nhũ phát triển rất đồ sộ, đẹp và còn đang được bảo tồn tốt. Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó: Pác Bó là di tích cách mạng nổi tiếng, trong đó hang Cốc Bó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi khi trở về Tổ quốc (08/02/1941) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tên Pác Bó còn có nghĩa đen là “miệng nguồn”. Không chỉ có các đặc điểm địa chất độc đáo, đây còn là nơi sinh sống của 9 dân tộc khác nhau, như Tày, Nùng, Mông, Kinh, Dao, Sán Chay... Ngày 12/4/2018, UNESCO đã chính thức công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu. Hiện có ba “tuyến đường trải nghiệm” cho du khách khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Tuyến 1: Khám phá Phia Oắc – Vùng núi của Những đổi thay: Tuyến này các điểm dừng chân như: Di chỉ đại dương cổ, đồn Khai Phắt, Hợp tác xã thêu hoa văn và in sáp ong của người Dao Tiền, mỏ thiếc Tĩnh Túc, Vườn quốc gia Phia Oắc. Tuyến 2: Tuyến tham quan “Trở về nguồn cội”: Các điểm dừng chân của tuyền này gồm Đền Dẻ Đoóng, hang Ngườm Bốc, đền Vua Lê, Vườn Đá, Ngườm Slưa, hóa thạch Cúc Đá, trọng tâm là Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Tuyến 3: Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên: Khách du khách sẽ có dịp đến với các làng nghề truyền thống, các lễ hội dân gian, cũng như những món ăn nổi tiếng của người Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ… Mời độc giả xem video: Tụ tập hát karaoke, 12 đối tượng ở Cần Thơ bị phạt 195 triệu đồng. Nguồn: THDT.

