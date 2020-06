Sư tử giết khỉ mẹ giằng lấy khỉ con để... chăm sóc

Trong chuyến đi tới Botswana, nhiếp ảnh gia Evan Schiller bắt gặp một đàn khỉ đầu chó di chuyển qua bụi cây rậm rạp dưới mặt đất để kiếm ăn. Bất ngờ bị đàn sư tử phục kích, một con khỉ đầu chó mẹ đang ôm con đã bị giết chết bởi những kẻ săn mồi. Khỉ đầu chó con rơi vào tầm ngắm của sư tử khi cố gắng leo lên cây để chạy trốn. Những tưởng cuộc đời ngắn ngủi của nó kết thúc tại đây. Bất ngờ thay, không có cuộc tấn công hay chết chóc nào khi sư tử âu yếm khỉ đầu chó con thay vì biến nó thành ''bữa nhậu'' ngon. Sư tử bắt lấy khỉ đầu chó non, dành cho nó những cử chỉ âu yếm như với con non của mình. Hành vi kỳ lạ giết khỉ mẹ rồi giằng lấy con non âu yếm của sư tử cái khiến người ta không hiểu nguyên nhân vì đâu. Thậm chí con sư tử này còn vùng lên xua đuổi khi một con sư tử đực có ý định nhăm nhe khỉ đầu chó con làm con mồi. Số phận của khỉ đầu chó con được an toàn hơn khi tranh thủ lúc bầy sư tử đang ẩu đả, khỉ đầu chó đực đầu đàn đã cướp lại được nó khỏi sư tử. Việc ở với đàn sẽ giúp khỉ đầu chó con có cơ hội sống sót cao hơn sau khi mất mẹ. Đây không phải trường hợp đầu tiên người ta ghi lại được hình ảnh sư tử cái âu yếm những con mồi yếu ớt và chăm sóc như với con non của chúng. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Gordon Donovan đã ghi lại được những hình ảnh đặc biệt này tại Vườn Quốc gia Etosha ở Namibia, khi một con sư tử cái âu yếm linh, thậm chí còn tìm cách che chở linh dương con. Sư tử cái liếm sạch cho linh dương con, đùa nghịch với nó, đồng thời bảo vệ con vật bé bỏng trước những con sư tử khác.

