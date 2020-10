Sự thật thú vị về bộ môn golf khiến bạn bất ngờ

Sân golf công cộng đắt tiền nhất Hoa Kỳ chính là Las Vegas Shadow Creek Golf Course và là địa điểm đón tiếp rất nhiều golfer danh tiếng. Đây luôn được xếp hạng cao trong danh sách 100 sân golf công cộng hàng đầu của Mỹ.Giải golf lâu đời nhất thế giới – Open Championship – diễn ra lần đầu vào ngày 17 tháng 10 năm 1860 tại Câu lạc bộ golf Prestwich (Scotland). Cũng chính tại đây vào năm 1868, cú hole – in – one đầu tiên đã được thự hiện bởi Tom Morris.Sân golf cao nhất thế giới ở độ cao 14,335 feet (4,3km) so với mực nước biển. Sân golf là sân Tactu Golf Club nằm ở Morococha, Peru. Mỹ là quốc gia giữ kỷ lục vô địch World Cup với 24. Arnold Palmer và Jack Niklaus là hai huyền thoại thành công nhất của lịch sử giải đấu với 6 chiến thắng, trong đó có 4 danh hiệu cùng nhau. Arnold Palmer cũng có tới 95 danh hiệu trong sự nghiệp. Năm 1457, quốc hội Scotland thậm chí đã ra lệnh cấm chơi golf vì tin rằng chơi golf có thể ảnh hưởng tới việc huấn luyện quân sự. Lệnh cấm một lần nữa được thực thi vào những năm 1471 – 1491. Quả bóng golf ban đầu được làm từ gỗ. Đến năm 1618, quả bóng làm bằng lông ngỗng đầu tiên được giới thiệu. Mặc dù cả thế giới công nhận golf hiện đại có nguồn gốc từ Scotland cách đây hơn 500 năm, người Trung Quốc lại tuyên bố họ đã tạo ra trò chơi tương tự từ năm 943. Golf là một trong hai bộ môn thể thao duy nhất được chơi trên mặt trăng. Vào tháng 2/1971, tàu Apollo 14 đáp xuống mặt trăng, phi hành gia Alan Shepard đã đánh bóng golf với cây gậy sắt 6, và ông chỉ đánh được bằng 1 tay do bộ quần áo cồng kềnh. Môn thể thao còn lại được thực hiện cũng ở chuyến viếng thăm Mặt Trăng là ném lao. Quả bóng golf và cái lao ném hiện tại vẫn ở trên mặt trăng. Vào cuối năm 2006, phi hành gia người Nga Mijail Tiurin trở thành người đầu tiên trên trái đất thực hiện cú Drive ở ngoài vũ trụ. Sân golf dài nhất thế giới là sân Nullarbor Links (Úc) với 18 lỗ par 72, tổng chiều dài sân lên tới 1.365km (850 dặm). Thủa ấu thơ, Phil Mickelson thường xuyên xem cha mình đánh golf qua gương và không không nhìn trực diện lúc ông đánh. Sau này Phil đã trở thành huyền thoại làng golf với nickname: the Lefty. Hàng năm chỉ riêng người Mỹ đã tiêu tốn khoảng 600 triệu USD để mua bóng golf. Cú putt bóng dài nhất đã được kỷ lục Guinness ghi nhận được thực hiện tại sân Point Walter (Úc) với khoảng cách 395 feet (120m). Cú hole – in – one từ khoảng cách xa nhất tính đến nay được thực hiện bởi Lou Kretlow vào tháng 3 năm 1961 vào hố thứ 16 sân Lake Hefner ở Oklahoma (Mỹ). Quá trình chơi golf của bạn sẽ tiêu tốn khoang 2.000 calo, còn nếu sử dụng xe điện sẽ chỉ còn 1.300 calo. Huyền My đánh golf.

