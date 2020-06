Body nóng bỏng thiêu đốt mọi ánh nhìn của nữ golfer 20 tuổi

Muni He (hay còn được biết tới với cái tên Rickie Lily, sinh năm 1999) là một trong những tay golf nổi tiếng người Trung Quốc. Dù mới 20 tuổi, tay golf nữ này không chỉ đạt thành tích đáng ngưỡng mộ mà cô còn hút hồn dân mạng nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đáng mơ ước. Muni He bắt đầu chơi golf từ khi lên 6 tuổi, cô được định hướng đi theo con đường chuyên nghiệp nhờ người cha vốn dĩ đam mê golf. Tháng 12/2017, nữ golf thủ ra mắt chuyên nghiệp tại giải Omega Dubai Ladies Masters - sự kiện cuối cùng của Giải Golf Nữ nhà nghề Châu Âu (LET). Kể từ đó sự nghiệp golf của cô nàng lên như diều gặp gió. Nữ golf thủ 20 tuổi xinh đẹp giành chiến thắng tại Symetra Tour hồi đầu năm 2018. Đến tháng 11 cùng năm, cô xếp vị trí T-27 tại vòng loại Q-Series. Cũng trong thời điểm đó, cô gây chú ý khi trở thành một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của Hội golf Chuyên nghiệp Nữ (LPGA) - hiệp hội thể thao lớn nhất dành cho các tay golf nữ chuyên nghiệp, trụ sở tại Florida, Mỹ. Được biết, Muni He sinh ra ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc nhưng sau đó chuyển đến sống và học tập ở Mỹ, bởi vậy nhan sắc của nữ golfer xinh đẹp ít nhiều có sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây.Tay golf nữ trẻ tuổi người Trung Quốc sở hữu gương mặt không góc chết, nụ cười làm mê mẩn mọi ánh nhìn và thần thái đỉnh cao. Nhờ chơi bộ môn golf và chăm chỉ luyện tập thể thao, Muni He có vóc dáng nóng bỏng đáng mơ ước, làn da rám nắng khỏe khoắn. 9x còn được biết đến là một hot Instagram được giới trẻ hâm mộ nhờ lối ăn mặc chuẩn fashonista, khi thì năng động, khi lại sang chảnh quyến rũ. Những bức ảnh của cô nhận được hàng chục nghìn lượt like (thích) từ dân mạng, đặc biệt là hình ảnh mặc bikini khoe body chuẩn như người mẫu. Vì tính chất công việc, nữ golf thủ thường xuyên phải di chuyển ra nước ngoài. Nhưng mỗi khi được ở nhà, cô thường dành thời gian thư giãn, phục hồi thể chất và tinh thần, bởi vậy Muni He lúc nào trông cũng đầy sức sống. Nữ golf thủ nóng bỏng nhất thế giới chơi golf. Nguồn: Youtube

