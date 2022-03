Sự thật khủng khiếp vùng “Tam giác Rồng” khiến người một đi không trở lại

Nằm ở vùng biển phía Nam thủ đô Tokyo (Nhật Bản), "Vùng biển Quỷ" (Devil’s Sea) hay " Tam giác Rồng" (Dragon’s Triangle) là một trong những "nghĩa địa biển" khổng lồ của đại dương. "Vùng biển Quỷ" từng gây nên vụ mất tích chấn động trong vòng 2 năm từ 1952 - 1954, khiến 5 chiếc tàu chiến và 700 thủy thủ biến mất không dấu vết. Nó nằm cách bờ biển phía nam của thủ đô Tokyo, Nhật Bản 100 km. Nơi đây luôn được xếp vào hàng top những khu vực có sóng điện từ mạnh nhất Khu vực này là một tam giác được tạo giữa Nhật Bản, quần đảo Bonin và một phần lớn của biển Philippiness. Nó cũng được nhiều người gọi là Bermuda của Thái Bình Dương. Cái tên Tam giác Rồng bắt nguồn từ truyền thuyết có từ 1.000 năm trước. Người Trung Quốc tin rằng dưới vùng biển này có một con rồng khổng lồ. Nó đã nuốt mọi tàu bè qua lại mỗi khi lên cơn đói. Tại vùng biển này nhiều hiện tượng không thể lý giải đã xảy ra: sự biến mất bí ẩn của tàu thuyền, máy bay. Nhiều người còn nhìn thấy các con tàu ma lang thang trong khu vực này. Tàu thuyền đi vào đây thường có hiện tượng la bàn bị tê liệt, thông tin liên lạc qua vô tuyến bị sự cố và mất liên lạc. Ngoài ra, họ cũng thường gặp những con sóng lớn, mù biển, lốc xoáy và sương mù dày đặc. Vào những năm 1200, Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) đã nhiều lần cố gắng đi qua biển Quỷ và kết quả là nhiều tàu trong đội quân của ông đã bị mất tích một cách bí ẩn, kéo theo sự "bốc hơi" của hơn 40.000 quân lính. Đầu những năm 1800, nhiều người đi biển cho biết họ nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đi lại trên boong của một con tàu. Năm 1952, chính phủ Nhật Bản cử tàu nghiên cứu Kaio Maru số 5 đi điều tra những bí ẩn của vùng biển này. Tuy nhiên, con tàu và 31 thủy thủ đoàn đã mãi mãi không trở về sau chuyến đi đó. Điều này dẫn đến việc chính phủ Nhật Bản buộc phải tuyên bố Tam giác Rồng không an toàn cho các chuyến đi biển và vận chuyển hàng hóa trong những năm 1950. Đã có khá nhiều giả thuyết đưa ra nhằm giải thích cho những điều kỳ lạ tại "Tam giác Rồng" như: Dưới đáy biển là cơ sở hoạt động bí mật của người ngoài hành tinh; Hay vùng biển là "tác phẩm" của con người nhằm thực hiện âm mưu bí mật nào đó. Tuy nhiên vào năm 1995, Larry Kussche xuất bản một cuốn sách khác và chỉ ra rằng các tàu mà Berlitz nêu thực ra là tàu cá, và một số mất tích ngoài khu vực Tam giác Rồng. Tàu nghiên cứu mà Nhật Bản cử đi biến mất là do bị đắm do tác động của núi lửa dưới biển. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

