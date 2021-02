Sự chung thuỷ của động vật khiến con người phải phát thèm

Khỉ Titi thường sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ. Tình cảm của chúng thường rất bền chặt và chung thủy một đời. Nếu chẳng may phải ly thân, cặp đôi sẽ vô cùng đau khổ. Sếu vương miện xám thường sẽ tổ chức một đám cưới đặc biệt khi tìm được bạn đời. Để thể hiện cam kết của mình, cặp đôi trẻ sẽ khiêu vũ cùng với nhau trước sự chứng kiến của anh em họ hàng trước khi rời khỏi tổ.Vẹt Sun Conures thường sống ở phía Đông Bắc của Nam Mỹ. Chúng rất hòa đồng và sống với nhau theo bầy, giao tiếp bằng tiếng nói cao vút. Trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, chúng bắt đầu tìm hiểu bằng cách cho nhau ăn và chải chuốt lẫn nhau. Một khi đã thành đôi thì cả đời không thay đổi. Sự kết hợp với nhau tạo thành hình trái tim của Thiên nga đã được lấy làm hình tượng cho tình yêu. Khi kết hợp với nhau, Thiên nga đực và cái sẽ chung sống với nhau trong rất nhiều năm, nó khá với việc “đến và đi” như những loài chim khác. Cả hai sẽ cùng bảo vệ lãnh thổ, ấp trứng và cùng nuôi con. Tuy có ngoại hình xấu xí và gây “ấn tượng xấu” với con người do ăn xác thối, tuy nhiên kền kền đen cũng rất chung thủy. Nếu “bắt quả tang” lăng nhăng, kền kền đen sẽ tấn công rất dữ dội. Sẽ rất khó để bắt gặp Cá thần tiên Pháp bơi một mình. Chúng luôn đi có đôi với nhau, thậm chí đi săn mồi cùng nhau. Khi đã kết hợp, Cá thần tiên Pháp sẽ chung sống với nhau hết đời. Chó sói rất chung thủy, khi đã “kết hôn”, chúng sẽ sống với nhau rất lâu. Thông thường, một gia đình sói sống hạnh phúc gồm 1 sói đực, 1 sói cái và con của chúng. Nhiều người đã ví gia đình sói giống với gia đình loài người. Hải âu bay rất xa trên đại dương và chúng luôn thực hiện những chuyến đi dài. Tuy nhiên, dù bay ở đâu thì chúng cũng sẽ trở về nơi mà bạn tình của nó đang đợi để sinh sản. “Tình cảm” của chúng kéo dài trong nhiều năm và khi kết hợp, chúng sẽ chung sống với nhau hết đời. Bồ câu luôn sống theo cặp với nhau và chăm sóc nhau đến hết cuộc đời chúng. Đại bàng đầu trắng luôn sống thành từng cặp với nhau trừ khi một trong hai bị chết hoặc không có khả năng sinh sản. Một thống kê thú vị cho thấy, tỉ lệ “ly hôn” của đại bàng đầu trắng thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ ly hôn ở Hoa Kỳ. Hiện tỉ lệ ly hôn của nước này đã vượt quá con số 50%.

